David Torres Valencia, 24 OCT 2026 - 21:29h.

"Hablar del mercado de fichajes ahora es una falta de respeto para los que están"

Javier Solís desvela dónde irá el dinero tras la venta del Valencia CF: “Una parte que irá al terreno de juego y otra a mejoras del club"

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Javier Aguirre no es ajeno al movimiento accionarial que ha sacudido al Valencia CF. El entrenador valencianista explicó que Braulio Vázquez reunió a los integrantes de la plantilla para informarles de la operación por la que Meriton Holdings ha vendido el 42% de sus acciones al consorcio Pitchwise Holdings, una operación que contempla una valoración del club de 1.250 millones de euros y una inyección de 100 millones de euros de nuevo capital. "No sé nada de fichajes en enero, no me han dicho nada. Me preocupo por los resultados", dijo al ser preguntado por las declaraciones de Javier Solís. "Hablar del mercado de fichajes ahora es una falta de respeto para los que están", dijo.

La opinión de Javier Aguirre sobre el cambio accionarial

El técnico mexicano recibió la noticia como una buena señal para el futuro de la entidad, aunque dejó claro que su principal preocupación está en el terreno de juego. El Valencia necesita resultados y el entrenador no quiere que el impacto de una operación histórica desvíe la atención de la realidad deportiva del equipo. "Me llamaron a la oficina Braulio, el presidente, Javier Solís y María. Nos informaron de la venta, de la inversión, de quiénes eran los nuevos copropietarios o accionistas, no sé cómo decirlo, y del capital que van a aportar", resumió

"Son buenas noticias para el valencianismo, pero si no ganamos, cualquier buena noticia se va al garete", resumió Aguirre, que volvió a poner el foco en la necesidad de transformar las expectativas en puntos. El mensaje llega en un momento en el que el equipo necesita dar un paso adelante para recuperar la confianza de su afición.

El entrenador reconoció que el director deportivo les explicó los detalles de la inversión y las cifras de la operación. Sin embargo, su discurso fue contundente al separar la dimensión institucional de las urgencias deportivas. "Lo que me interesa son los resultados. Estoy preocupado por eso, no me gusta lo que veo", admitió.

"Lo del dinero, como no me han dicho nada, no lo tomo en cuenta. No me interesa eso"

"No sabía que el director general había dicho eso. Pero, hasta enero, yo no sé nada de eso. Tengo lo que tengo, que es muy bueno. Simplemente, tengo que mejorar y buscar resultados que nos den cierto alivio. Lo del dinero, como no me han dicho nada, no lo tomo en cuenta. No me interesa eso", reprochó cuando le dijeron que Solís sí había abierto la mano a fichajes en enero. "Es una falta hablar del mercado con los que están aquí que son muy buenos", y de ahí se fue a su libreto: "Nos vamos sin premio. Es lo que hay, ganar", señaló el técnico.