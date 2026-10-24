Pepelu da un palo tras la derrota ante el Villarreal: "No se nos puede ir un partido así en el 93"

David Torres Valencia, 24 OCT 2026 - 20:56h.

"La necesidad de puntos nos ha llevado a ir hacia adelante. Nos hemos quedado desprotegidos y nos han pillado a la contra"

Sangre, sudor, lágrimas y otra derrota que hace pupa desde Estados Unidos hasta Singapur (1-2)

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El Valencia CF dejó escapar una oportunidad de sumar una victoria en Mestalla ante el Villarreal en un partido que se le escapó en el minuto 93. Pepelu, autor del gol valencianista desde el punto de penalti, lamentó la derrota y reconoció que el equipo no puede permitirse perder un encuentro de esa manera, especialmente después de haberse adelantado en el marcador. El centrocampista admitió que el equipo no firmó una buena primera parte y explicó que la necesidad de puntos llevó al Valencia a asumir riesgos en los últimos minutos.

Tres partidos después de la llegada de Javier Aguirre, el Valencia suma dos empates y una derrota. Pepelu considera que el equipo está cerca de encontrar el camino de la victoria, aunque los detalles siguen penalizando a los valencianistas. El jugador pidió seguir trabajando para crecer y mejorar, pero insistió en que el equipo debe evitar errores como el que permitió al Villarreal culminar la remontada al contragolpe.

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¿Qué valoración haces del partido?

Sí, la verdad es que no ha sido un buen partido, sobre todo en la primera parte. Pero hemos conseguido el premio de irnos por delante. Lo que no nos puede pasar es que, cuando nos quedamos con uno más, nos expulsen a un jugador o pase lo que haya pasado, se nos escape un partido en el minuto 93.

¿Qué ha ocurrido en esa última contra del Villarreal, cuando parecía que el empate podía ser suficiente?

Nada, la necesidad de puntos nos ha llevado a ir hacia adelante. Nos hemos quedado desprotegidos y nos han pillado a la contra.

¿El Valencia fue directamente a por la victoria en los últimos minutos?

Sí. Al final, jugando en casa y necesitados de puntos, teníamos que ir a ganar. Desafortunadamente, nos han marcado al contragolpe. Es algo que no nos puede pasar. Toca seguir.

Tres partidos después del cambio de entrenador, el equipo suma dos empates y una derrota. ¿Qué le falta para conseguir la victoria?

Seguir mejorando y seguir creciendo. Creo que estamos cerca de las victorias. En estos tres partidos han sido detalles que nos están penalizando y toca seguir trabajando.