David Torres 20 AGO 2026 - 14:38h.

Cambia deuda por acciones, con lo que aumenta el Fair Play para fichajes en las dos próximas temporadas

Los motivos del viaje de Peter Lim a Valencia siete años después: visitar el Nou Mestalla y más

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ValenciaPeter Lim, máximo accionista del Valencia CF, después de visitar la ciudad siete años después y tras escuchar a los dirigentes de la entidad, ha autorizado al club capitalizar una deuda de hasta 35 millones que la entidad tiene contraída con el empresario de Singapur y máximo accionista de la entidad, por un segundo préstamo que concedió al club en 2022 y se aprobará en la próxima junta general de accionistas.

Con esta maniobra, el Valencia CF tiene a su alcance una palanca para accionar de manera inmediata y reducir deuda, por un lado, para aumentar el FPF en LALIGA, por otro, y para poder acometer los nuevos refuerzos que quedan en el mercado de fichajes; tal y como adelantó la Cadena SER. Ahora, además, según Tribuna Deportiva, se ha decidido junto a sus directivos en la capital del Turia que esa autorización se convierta en un hecho fáctico, es decir, que pase lo que pase, el máximo accionista capitalizará esa cantidad de 35 millones como mínimo. El club dispondrá de ella en dos temporadas, esta y la que viene, tal y como confirman a ElDesmarque fuentes conocedoras de la operación, y ya se ha empezado a utilizar para inscribir fichajes y ampliar el Fait Play Financiero de cara a futuras llegadas.

¿Qué significa que Peter Lim capitalice 35 millones de euros y cómo se hace?

A efectos prácticos, capitalizar esa deuda implica que Peter Lim cambiará los 35 millones de euros que le adeuda el club por acciones, aumentando su porcentaje de propiedad (que ya está en el 92%). A cambio, lo más importante es que a corto plazo en LALIGA se presenta un aval que aumenta automáticamente el FPF del club esta temporada y la próxima. La cuantía sería aproximadamente algo menos de un 50% de la cantidad que se capitalice en cada temporada, unos 17.5 millones aproximadamente de margen en cada curso si se capitaliza el total de la deuda.

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Además, contablemente el Valencia CF rebaja una deuda que afea sus balances y que le hacen presentarse como un club más saneado de cara a una futura e hipotética venta de la entidad.