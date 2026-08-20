David Torres 20 AGO 2026 - 14:06h.

"Ya en el pasado, el Girona rechazó una importante oferta de un gran club, espero no vuelva a ocurrir"

Por qué se rompió el traspaso de Arnau Martínez al Valencia CF y por qué aún podría darse

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ValenciaArnau Martínez se quedó hace unos días con la miel en los labios. La aparición del Fulham y la actuación del Girona rompiendo lo pactado bloquearon su deseo y su traspaso al conjunto de Mestalla. El futbolista, muy querido en la capital gerundense y capitán del equipo no puede pronunciarse en público, pero el malestar con su club es más que evidente. El Valencia CF pactó por dos veces unas cantidades por su traspaso (4 millones, más dos en variables, más un porcentaje de una pequeña venta) y el Girona se desdijo. Ante esta pasividad, el Valencia CF dio un giro en las negociaciones y cerró a Pablo Maffeo, pero recordándole a Arnau y al Girona que, si acepta las condiciones que le pidieron, lo fichará.

Raje del agente de Arnau Martínez

En este escenario, Arnau Martínez calla, pero su agente ha salido a la palestra para poner los puntos sobre las íes. "Creo que el chico se merece un poco de respeto y comprensión. Estamos viviendo una situación de estancamiento ante la pasividad del Girona. Arnau es un chico educado, nunca molesta, tiene un sentido de pertenencia fuera de lo común, pero el club no comprende que está viviendo un momento crucial y vital en su carrera", ha afirmado el agente en Marca.

"El Girona quiere que se quede, pero, además, nunca ha iniciado negociaciones para renovar su contrato. El contrato de Arnau vence en junio de 2027".

"Ya en el pasado, el Girona rechazó una importante oferta de un gran club, espero no vuelva a ocurrir. En este momento nos encontramos en un punto muerto total ante la pasividad del Girona", ha afirmado su representante, Angelo Lanzilotti.

"En este momento nos encontramos en un punto muerto total ante la pasividad del Girona".

"El Girona quiere que se quede, pero, además, nunca ha iniciado negociaciones para renovar su contrato. El contrato de Arnau vence en junio de 2027", sigue en su charla advirtiendo a su club. "Arnau siempre ha dejado que sean sus actuaciones las que hablen por sí solas, siempre ha demostrado todo su amor por el Girona, desde el primer día. Es el capitán del equipo, con hechos y no solo con palabras. Su profesionalidad y su apego a la camiseta van más allá de un simple brazalete", esgrime ante el periodista Mateo Moretto como argumento para que acepten que su deseo es salir.