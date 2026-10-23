David Torres Valencia, 23 OCT 2026 - 13:05h.

El técnico prefiere reservarlos

Informe Foulquier: Un año de baja y una incógnita que crece en el Valencia CF

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José Copete, Dimitri Foulquier y Umar Sadiq dan pasos adelante en sus respectivas recuperaciones y empiezan a ver la luz al final del túnel. El central zurdo iba a ser la gran novedad en la lista para el Villarreal, el lateral diestro lleva toda la semana alternando con el grupo después de meses de incertidumbre con su rodilla izquierda, mientras que el delantero nigeriano ya ha participado en buena parte de dos sesiones con sus compañeros tras sufrir una lesión muscular después de marcar ante el Deportivo en Riazor. Tres buenas noticias para Javier Aguirre, que espera recuperar efectivos, aunque sólo Copete parecía que estaba en condiciones de competir con normalidad. Faltaba escuchar a Aguirre hablar sobre los tres

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Y el mexicano ha decidido no arriesgar. "Ninguno va convocado. Copete y Foulquier están al 90% de su recuperación. Sadiq está un poco debajo. En breve. Si fuera el último partido de la temporada tiraría de ellos, pero ahora vamos a esperar un poquito"

El caso Foulquier y las alternativas

El último partido de Foulquier con la camiseta valencianista fue el 1 de febrero. Después tuvo que pasar por el quirófano el 12 de febrero y comenzó un largo proceso de recuperación que se ha prolongado mucho más de lo esperado. Su regreso se había convertido en una incógnita, con apariciones puntuales y dificultades para enlazar entrenamientos con normalidad (entró en la convocatoria para Riazor, pero ni jugó ni volvió a repetir lista esta campaña).Su último partido con la camiseta valencianista fue el 1 de febrero. Después tuvo que pasar por el quirófano el 12 de febrero y comenzó un largo proceso de recuperación que se ha prolongado mucho más de lo esperado. Su regreso estas semanas atrás se había convertido en una incógnita, con apariciones puntuales y dificultades para enlazar entrenamientos con normalidad (entró en la convocatoria para Riazor, pero ni jugó ni volvió a repetir lista esta campaña).

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La posible vuelta de Foulquier llega en un contexto diferente al que dejó antes de lesionarse. El Valencia incorporó este verano a Pablo Maffeo, cedido por Olympiacos, y a Arnau Martínez, por el que realizó una apuesta económica importante. Ambos compiten por el puesto de lateral derecho, por lo que el francés tendrá que ganarse de nuevo un sitio y le permite a Javier Aguirre no forzarlo.

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Sadiq también acelera, pero su regreso tendrá que esperar

Umar Sadiq también ha dado un paso adelante en su recuperación. El delantero nigeriano ya ha completado buena parte de un entrenamiento con sus compañeros después de la lesión muscular que sufrió tras marcar ante el Deportivo en Riazor. Sin embargo, el Valencia no quiere correr riesgos y mantiene noviembre como horizonte para su vuelta, con el partido ante el Real Madrid, previsto para el 7 de noviembre, como fecha más probable para su regreso. Sadiq empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía no está preparado para competir.

Copete, un poco más

José Arias Copete acabó la temporada pasada roto. Se sabía que el central había tenido que pasar por segunda vez por el quirófano, pero se desconocía el alcance exacto de su lesión. Siete meses apartado del césped hacen que, aunque lleva días entrenando con el grupo, el técnico decida a aparcar su regreso al menos una semana.