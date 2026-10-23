El principal lastre del Valencia CF que mantiene Javier Aguirre y que sólo rompió Óscar Sánchez: siempre a remolque

El Valencia CF sólo gana cuando se pone con ventaja, jamás remonta

Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

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El Valencia CF tiene un problema que va más allá de los entrenadores. Ni con Carlos Corberán ni con Javier Aguirre ha conseguido cambiar una dinámica que explica buena parte de su crisis actual: casi siempre juega a remolque en el marcador. El derbi de este sábado ofrece una oportunidad para cambiar la tendencia, aunque el precedente tampoco invita al optimismo. El Valencia acumula cinco partidos consecutivos sin ganar al Villarreal en LaLiga, con dos empates y tres derrotas y puede protagonizar otra racha histórica en los derbis como ya ha firmado el peor inicio como local en Mestalla.

Nunca ha encadenado seis encuentros sin vencer al conjunto amarillo en la competición. Aguirre necesita romper esa racha y, sobre todo, cambiar la costumbre de jugar siempre a remolque. Porque el problema no es únicamente quién se sienta en el banquillo: es que el Valencia apenas consigue llevar la iniciativa cuando el marcador empieza a correr.

Solo 44 minutos por delante

Los números son demoledores. En las nueve primeras jornadas de LaLiga, el conjunto valencianista solo ha estado por delante de sus rivales durante 44 de los 810 minutos reglamentarios disputados. Es decir, apenas un 5 % del tiempo.

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El dato retrata las dificultades de un equipo que necesita reaccionar constantemente, que casi nunca consigue imponer su ventaja y que vive demasiado pendiente de lo que hace el rival. Este sábado, ante el Villarreal en Mestalla, Javier Aguirre tiene un nuevo examen para cambiar esa tendencia y empezar a construir un Valencia más reconocible y competitivo.

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Óscar Sánchez rompe moldes

Los únicos momentos en los que el Valencia ha podido jugar con el marcador a favor durante esta temporada llegaron en dos encuentros. Fueron 13 minutos ante el Alavés y 31 frente al Racing de Santander.

En Mendizorroza, el equipo valencianista encontró el premio a su insistencia con el gol de Luis Rioja, que permitió cerrar la victoria por 0-1 en los últimos minutos del encuentro, todavía con Óscar Sánchez en el banquillo.

El segundo episodio llegó en el estreno de Aguirre. Dani Raba adelantó al Valencia ante el Racing de Santander con un gol tempranero, pero el conjunto valencianista no supo proteger su ventaja y terminó empatando 2-2. Ni siquiera en el debut del técnico mexicano consiguió convertir ese inicio favorable en una victoria.

Demasiado tiempo persiguiendo al rival

El resto de las cifras confirma el problema. El Valencia ha disputado 522 minutos con el marcador empatado, algo más del 64 % del tiempo reglamentario. Además, ha estado por detrás de sus rivales durante 244 minutos, más del 30 % del total.

El equipo ha vivido, por tanto, más de una cuarta parte de sus partidos con la obligación de remontar o de encontrar una reacción para evitar un resultado adverso. Una situación que condiciona los planteamientos, aumenta la presión y obliga a asumir riesgos.

Con un balance de una victoria, tres empates y cinco derrotas, seis puntos y la penúltima posición, el Valencia necesita algo más que ajustes tácticos. Debe aprender a golpear primero, gestionar las ventajas y evitar que cada partido se convierta en una carrera contrarreloj.