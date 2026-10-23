Posibles alineaciones de Valencia CF y Villarreal para la Jornada 10 en Mestalla

David Torres Valencia, 23 OCT 2026 - 07:17h.

El Villarreal cuenta con las dudas de Saliba y Carlos Romero; el Valencia CF con la de Copete

Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

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Valencia CF y Villarreal se ven las caras este sábado, 24 de octubre en Mestalla, en la décima jornada de LALIGA. Los locales, que todavía no conocen la victoria en su feudo y que protagonizan el peor arranque en casa en toda su historia, necesitan ganar ante su vecino comunitario, que en los últimos años los ha superado en la tabla en España y en rendimiento europeo. La gran ventaja de los valencianistas es la fuerza de Javier Aguirre así como el hecho de que juegan como locales ante un equipo que llega con el cansancio acumulado por el partido de Champions League. Íñigo Pérez seguro que introduce rotaciones.

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El once titular de Javier Aguirre ante el Villarreal

Para el partido de este sábado Javier Aguirre cuenta con tres bajas seguras: Sadiq y los dos lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López. En principio, hay dos dudas: José Copete y Dimitri Foulquier, que podrían volver a la convocatoria pero nunca al once titular.

Sobre el once titular hay dos dudas: la primera, el dibujo. Parece que el 1-4-2-3-1 le convence a Javier Aguirre pero esta semana ha probado un 1-4-1-4-1, aunque sería como revulsivo. La segunda, qué once sacará y si entrarán futbolistas como David Otorbi o Luis Rioja en el equipo.

De inicio, parece que la meta y la zaga no sufrirán modificaciones con Dimitrievski, Maffeo, Gayà, De Haas y Tárrega. En la medular, al menos de inicio, Guido y Pepelu formarán el doble pivote con Danjuma, Raba, Rioja y Otorbi peleando por los costados, mientras que arriba estarán Javi Guerra y Hugo Duro.

Con todo, el posible once titular sería el formado por: Dimitrievski; Maffeo, Gayà, De Haas, Tárrega; Guido, Pepelu, Danjuma o Rioja, Raba o David Otorbi, Javi Guerra y Hugo Duro o Danjuma

El posible once del Villarreal en Mestalla

El Villarreal llega a Mestalla después de sufrir una dura derrota ante el Liverpool en Anfield (4-3), en un partido de Champions League que dejó desgaste físico y obliga a Íñigo Pérez a gestionar los esfuerzos de su plantilla. El técnico podría introducir varios cambios en el once titular para visitar al Valencia CF, aunque también necesita mejorar los resultados después del empate ante el Elche y la derrota europea.

En defensa, Juan Foyth apunta a titular junto a Renato Veiga, mientras que Sergi Cardona podría mantener su puesto en el lateral izquierdo. Carlos Romero no entró en la convocatoria de Champions League, aunque ese detalle no determina por sí solo quién ocupará la banda en Mestalla. En el centro del campo continúa la duda entre Comesaña y Saliba, aunque Carlos Romero y el propio Nathan Saliba han regresado de Liverpool con problemas físicos y ambos jugadores pueden ser baja en el partido de LaLiga de este sábado en Mestalla, sumándose así al también lesionado Nicolas Pepe. En el caso del lateral Carlos Romero, cayó de la convocatoria del partido de Liga de Campeones en Inglaterra a última hora por unas molestias en el aductor izquierdo; mientras que en el caso del centrocampista internacional canadiense, tuvo que ser sustituido del partido de Liverpool por unos problemas musculares.

En ataque, Ilias Akhomach gana enteros para ser titular después de descansar en Europa. Tajon Buchanan también tiene opciones de ocupar una banda, mientras que Ayoze Pérez apunta a ser la principal referencia ofensiva. Gerard Moreno sigue siendo alternativas cuya participación dependerá de sus condiciones físicas y de la decisión del entrenador.

El posible once del Villarreal estaría formado por Gulácsi; Freeman, Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Comesaña o Saliba; Akhomach, Moleiro, Buchanan; y Ayoze Pérez.