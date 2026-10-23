David Torres 23 OCT 2026 - 07:29h.

Patrimonio ha rechazado una petición de convertirlo Bien de Interés Cultural

La venta de Mestalla ya es cosa de dos

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ValenciaEl derribo de Mestalla sigue su curso previsto mientras el Valencia CF ultima la venta de los terrenos de su actual estadio. La operación inmobiliaria afronta su fase decisiva, con Acciona Inmobiliaria y la alianza de Pryconsa con Atitlan como finalistas y el objetivo del club de cerrar la operación antes de final de año. Las ofertas rondan los 150 millones de euros y el Valencia analiza las condiciones económicas, legales y urbanísticas de ambas propuestas antes de tomar una decisión definitiva.

En este escenario, el Ayuntamiento de Valencia ha dado un nuevo paso administrativo que permite mantener el calendario previsto. Tal y como ha podido comprobar ElDesmarque en el documento al que ha tenido acceso, la Junta de Gobierno Local ha rechazado la petición de declarar Mestalla Bien de Relevancia Local (BRL), por lo que no prospera esta vía para proteger patrimonialmente el estadio e impedir su derribo.

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El Ayuntamiento inadmite la petición de protección

El acuerdo, adoptado el 22 de octubre, inadmite a trámite la solicitud de inclusión de Mestalla en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos como Bien de Relevancia Local. La petición había sido impulsada por la entidad Decidix y por el presidente del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural.

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El Ayuntamiento fundamenta su decisión en el planeamiento urbanístico vigente. Los documentos aprobados en 2015 y la modificación de la ordenación de 2024 no incluyeron el estadio entre los elementos protegidos. Además, los servicios municipales consideran que catalogarlo ahora entraría en contradicción con la ordenación aprobada y afectaría a la seguridad jurídica de actos administrativos firmes.

La resolución también descarta que la solicitud de protección pueda paralizar por sí misma los trámites urbanísticos vigentes.

33.000 socios ya en el nuevo estadio

De este modo, la operación de venta de Mestalla continúa sin cambios por esta vía administrativa. El Valencia mantiene su hoja de ruta para elegir comprador y preparar el traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027, antes de afrontar el final de la vida del histórico estadio valencianista. En ese sentido, el nuevo estadio ya ha recibido más de 33.000 peticiones de socios que están interesados en comprarse un abono para la temporada siguiente.