Informe Foulquier: Un año de baja y una incógnita que crece en el Valencia CF

Lleva sin jugar desde febrero y hay dudas sobre su continuidad cuando regrese. Le queda un año de contrato

Javier Aguirre ya tiene su primer once en la cabeza: Pepelu vuelve al medio y Guerra gana libertad

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Valencia¿Volverá a jugar Dimitri Foulquier con el Valencia CF? Si la respuesta es sí, la pregunta que sigue sin respuesta es cuándo. No en vano, a día de hoy el lateral francés continúa fuera del grupo. Lleva sin disputar un partido desde el 1 de febrero, cuando jugó los 90 minutos ante la Real Sociedad y una lesión en la rodilla izquierda le dejó fuera para el resto de la temporada. Desde entonces, su regreso se ha ido retrasando hasta convertirse en una de las grandes incógnitas de la plantilla.

La lesión de Foulquier le obligó a pasar por el quirófano y, aunque comenzó la pretemporada trabajando ya sobre el césped, lo hizo al margen del grupo. En julio, el Valencia manejaba como escenario más realista que pudiera estar disponible después del parón de septiembre. No fue así.

Apareció y desapareció

La nueva temporada alimentó la esperanza de que su vuelta estuviera cerca. Foulquier entró en la convocatoria para viajar a Riazor ante el Deportivo después de varios meses fuera. "Quería ayudar", explicó entonces Carlos Corberán para justificar la presencia del francés en una lista marcada por las bajas. El técnico confirmó que había entrenado dos días con el equipo y que estaba "en disposición de equipo".

Pero Foulquier apareció y volvió a desaparecer. No llegó a tener minutos y su nombre dejó de formar parte de los planes inmediatos. A mediados de septiembre se esperaba que el parón pudiera servir para acelerar su puesta a punto, pero tampoco entonces se produjo el salto definitivo al trabajo colectivo. La última actualización de su puesta a punto confirmaba que seguía sin incorporarse al grupo pero se le esperaba durante el parón. De momento sigue al margen.

Un año de baja en total con el Valencia CF

El problema es que el tiempo juega ahora en su contra. Foulquier acumula 352 días de baja con el Valncia CF y 36 partidos perdidos en su etapa como che. Y cada semana que pasa aumenta la distancia entre el jugador que fue importante para el Valencia y la realidad competitiva de la plantilla actual.

Aguirre ya tiene dos laterales derechos

Para colmo de males, cuando Foulquier esté listo, además, el escenario será diferente al que dejó. Javier Aguirre cuenta con Pablo Maffeo y Arnau Martínez para el lateral derecho, dos futbolistas que han llegado para competir por un puesto que durante años tuvo en Foulquier a uno de sus principales referentes.

Por eso su regreso es hoy una incógnita en todos los sentidos. Primero habrá que saber cuándo estará realmente preparado para competir después de tantos meses sin jugar. Después llegará la cuestión futbolística: qué versión puede ofrecer y qué espacio tendrá en los planes de Aguirre.

Foulquier todavía puede convertirse en un refuerzo para el Valencia, pero la realidad es que aunque se le espera a corto plazo, cuando vuelva tendrá que ganarse un sitio en un puesto que, mientras él ha estado fuera, el club ya se ha encargado de cubrir por partida doble. Además, la gran incógnita es su continuidad. ¿Si vuelve, cuántos partidos consecutivos podría aguantar el bravo lateral? Demasiadas incógnitas para un equipo y un entrenador que necesitan certezas.