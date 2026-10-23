David Torres 23 OCT 2026 - 13:35h.

"A ver si ganamos y respiramos un poquito, nos damos una alegría, que es lo primordial. Y seguramente será con canteranos"

Javier Aguirre sobre los canteranos: "Los novatos te ayudan, pero cuando el equipo está mal, no puedes tirarlos a los leones".

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ValenciaJavier Aguirre ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica de los canteranos del Valencia CF y la oportunidad que deben tener los jóvenes en el primer equipo. El técnico mexicano ya dejó clara su postura tras las dudas generadas por sus palabras sobre Aaron Mayol y Aimar Blázquez, y también por su reflexión sobre el riesgo de lanzar demasiado pronto a los futbolistas noveles. Ahora, el entrenador valencianista ha querido zanjar el debate con una declaración en la que aclara su posición. "Sobre los canteranos, en seis equipos he debutado a cerca de 30 o 35 jugadores. Jugué un Mundial con un chico de 17 años. No es un tema que me haga ruido en absoluto. Si el jugador está bien, juega. Si no está bien, no juega. Y si está bien y decido que no juegue, tampoco pasa nada", dijo Aguirre

"No es una cuestión de canteranos o no canteranos"

"No es una cuestión de canteranos o no canteranos". Entiendo la situación: el equipo necesita puntos y está en puestos de descenso conmigo y sin mí. A partir de ahí, los jóvenes se incorporarán cuando yo decida que tienen que jugar. No he tenido oportunidad de que jueguen los que han entrado conmigo, pero están en el equipo, están ahí y jugarán cuando tengan que jugar. No tengo ningún problema con la cantera, cero problemas. Ya llegará el momento, a ver si ganamos y respiramos un poquito, nos damos una alegría, que es lo primordial. Y seguramente será con canteranos", zanjó Aguirre.

El técnico, además, aclaró su enfrentamiento con la grada de Mestalla cuando le pidieron que sacara a Aimar Blázquez. "Esto es fútbol. El fútbol es así. ¿Qué hago, hijo? Lo que pasa ahí me lo llevo para adelante y no tengo ningún problema. Después de tantos años, hay encontronazos con el otro entrenador, con el banquillo rival o con la grada. Para mí es absolutamente irrelevante. Al final, esto es un juego. Lo vimos todos, queremos ganar todos y estamos en el mismo barco".