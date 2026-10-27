Por qué Real Madrid y Barcelona no juegan la primera ronda de Copa del Rey

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid también están exentos esta temporada

Dónde ver en televisión los partidos de primera ronda de Copa del Rey

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La Copa del Rey echa a andar. Este martes arranca la primera ronda del torneo copero, marcado por la presencia de equipos de todas las categorías del fútbol español. Serán un total de 56 partidos los que se disputen esta semana, que estará marcada por la ausencia de cuatro clubes de Primera División: el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

¿Por qué Real Madrid y Barça están exentos en Copa del Rey?

Los cambios en el formato de la Copa del Rey están condicionados, a su vez, por la creación el nuevo formato en 2020 de la Supercopa de España, que ahora la disputan cuatro equipos: el campeón y el subcampeón de Copa y el campeón y subcampeón de LaLiga. En caso de coincidir, se siguen los criterios de clasificación de LaLiga y entran el tercer o hasta el cuarto clasificado.

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Estos cuatro clubes tienen que disputar uno o dos partidos adicionales cada temporada, dependiendo de si llegan o no a la final de la Supercopa. A cambio, la solución de la RFEF fue dejarles exentos de las dos primeras eliminatorias de Copa, lo que a su vez sirve de ayuda para cuadrar el calendario.

Así pues, la solución es sencilla: los cuatro equipos que participan en la Supercopa están exentos de disputar las dos primeras rondas de la Copa del Rey. Y no sólo eso, sino que además cuando entran en dieciseisavos están llamados a jugar ante un equipo de menor categoría. Es decir, que tienen vía libre para llegar, como mínimo, hasta octavos.

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Este formato ha desatado también algunas críticas por este último factor. Y es que habitualmente, los dos equipos que siempre se clasifican para la Supercopa son el Real Madrid y el Barça, que salvo sorpresa siempre quedan entre los dos primeros clasificados en LaLiga y, por ende, quedan exentos de las primeras rondas de Copa. Así pues, ninguno de los cuatro entrarán en el torneo hasta el próximo mes de enero, ya en dieciseisavos.