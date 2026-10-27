Redacción ElDesmarque Madrid, 27 OCT 2026 - 16:11h.

El Decano recibe al conjunto de la franja en el Nuevo Colombino con la ilusión de avanzar en el torneo y dar la sorpresa

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La Copa del Rey ofrece al Recreativo de Huelva una oportunidad para medirse a un equipo de Primera División. El conjunto onubense recibe al Rayo Vallecano en la primera ronda, una eliminatoria a partido único en la que buscará aprovechar el apoyo de su afición para continuar en la competición. El Decano quiere convertir el Nuevo Colombino en un escenario complicado para el cuadro de la franja, mientras que el equipo de Beñat San José tratará de imponer su calidad y evitar cualquier sorpresa en su estreno copero.

Horario y dónde se juega el Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano

El encuentro entre el Recreativo de Huelva y el Rayo Vallecano se disputa este martes 27 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio Nuevo Colombino de Huelva. El Recreativo afronta la cita con la ilusión de superar a un rival de superior categoría y prolongar su recorrido copero. El factor campo será importante para el conjunto local, que intentará aprovechar el ambiente de su estadio para complicar el estreno del equipo madrileño.

El Rayo, por su parte, buscará avanzar de ronda y evitar una eliminación inesperada. Los vallecanos deberán mostrar su superioridad sobre el terreno de juego en un encuentro que no ofrece margen de error: el ganador seguirá adelante y el perdedor quedará fuera del torneo.

Cómo y dónde ver el Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano por televisión

El partido de la primera ronda de la Copa del Rey podrá verse en directo por televisión a través de M+ LALIGA, en los diales 54 y 110; M+ Liga de Campeones, en los diales 60 y 115; y LaLiga TV M2. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y decidirá qué equipo obtiene el billete para la siguiente fase. Los aficionados podrán seguir la eliminatoria a través de cualquiera de los canales indicados.