El tremendo enfado de Antony tras su cambio en el Elche - Betis

Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 17:35h.

El brasileño fue sustituido a veinte minutos del final y de nuevo lo pagó golpeando alguna botella

El Betis empieza el derbi: "Sevillista el que no bote"

Compartir







Antony Matheus dos Santos sigue buscándose a sí mismo en este primer tramo de la temporada 2026/27. El de Elche era un partido propicio para reencontrarse con el gol, algo que se le resiste desde hace más de cinco meses, pero lejos de lo que el futbolista podía esperar, las cosas una vez más no le salieron como esperaba. Su partido volvió a ser un desastre en todos los sentidos, errando en la toma de decisiones y sin apenas generar peligro en campo contrario. Una actuación que vuelve a escenificar su pobre rendimiento mientras que el del equipo sigue siendo multicolor.

A solo dos semanas del derbi contra el Sevilla FC y después de otro partido gris en Dortmund, el brasileño estaba deseando brindar a la afición uno de los partidos que recuerda pero sobre todo se le demanda. Pero tampoco pudo ser. Ni siquiera pudo redimirse ante un rival al que le ha ganado siempre que se ha enfrentado a él. Manuel Pellegrini volvió a tomar la decisión de sustituirle y el brasileño salió del campo a veinte minutos del final.

Antony no se lo tomó nada bien, ya sea por la decepción por no haber podido mostrar una vez más una versión aceptable, o bien porque no le gustó que Pellegrini le retirara del césped para dar entrada a Rodrigo Riquelme. Así, la realización televisiva mostró una imagen del jugador enfilando el banquillo con gestos de contrariedad. Llegó incluso a golpear una botella y después la sudadera que había dejado algún miembro del staff al retirarse, repitiendo la misma escena del Betis - Feyenoord, cuando incluso se marchó a vestuarios después del cambio.

De momento, el de Sao Paulo no ha marcado ningún gol, aunque sí ha ofrecido una asistencia, en el partido de Champions League ante el Oporto. Además, no están semanas fáciles para él tras sufrir un robo en su casa la pasada semana. Al término del partido, eso sí, estuvo con el resto de sus compañeros celebrando la una nueva victoria que consolida todavía más la posición de privilegio del Real Betis en LALIGA.