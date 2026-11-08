Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 16:22h.

El malagueño reconoció el nivel del central, que se coloca como máximo goleador en solitario del Betis

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Isco Alarcón volvió a ser nombrado mejor jugador del partido. La entrada de Dani Ceballos dio todavía más libertad de movimientos al malagueño, cuyo partido había sido realmente espeso hasta ese tramo final. Ambos se convirtieron en los guías del Real Betis hacia la victoria, siendo sus aportaciones decisivas para el triunfo del equipo, que consolida su cuarta plaza y aumenta su distancia con el Sevilla FC a dos semanas del derbi. Un partido algo errático del conjunto verdiblanco, como expresó el propio malagueño al término del partido, aunque ganar, sobre todo en estos escenarios, era lo único que importaba.

El propio Isco Alarcón atendía a los compañeros de DAZN al término del encuentro y estas eran sus impresiones:

Una nueva victoria: "Queríamos los tres puntos, era lo más importante. Sabemos que cada partido es muy complicado, fuera de casa más todavía. Hemos sufrido pero hemos conseguido los tres puntos. Contento por la racha, por la dinámica del equipo, por mantenernos en puestos de Champions. Con ganas de seguir mejorando y seguir creciendo. Con mucha ilusión para esta temporada"

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El Betis sufrió más de lo esperado: "La primera parte hemos sufrido. Ellos han tenido alguna ocasión clara, nosotros no estábamos entendiendo muy bien el partido, no estábamos siendo efectivos, perdíamos rápido. La segunda parte hemos estado mejor, hemos tenido más llegadas, es verdad que en metros finales estábamos cometiendo errores que nos impedían acabar con la jugada de mejor manera, pero al final hemos podido conseguir dos goles. Nos llevamos los tres puntos y nos vamos contentos al parón".

Dituro, un muro casi infranqueable: "Ha tenido muy buenas intervenciones, al final creo que es verdad que hemos podido hacer algún gol más, pero tenemos que mejorar esa faceta, esos últimos metros, no jugar tan acelerado porque tenemos muchas llegadas y nos cuesta finalizar esas jugadas con más acierto, pero queda mucha Liga, trabajamos para mejorar y ojalá podamos seguir creciendo".

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Marc Bartra, máximo goleador del Betis: "Está a un nivel espectacular. Defiende increíble, encima mete goles, poco más se le puede pedir. Ojalá esta racha siga mucho tiempo y contento de tener un jugador como él en el equipo".