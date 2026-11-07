Basilio García Sevilla, 07 NOV 2026 - 00:08h.

"El equipo transmite muchas cosas, y a competir ante un rival que está arriba en LALIGA y en Champions"

García Plaza defiende la decisión con Rubén Vargas y lamenta la puntería: "Nos ha faltado meterla"

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Sábado 21 de noviembre. 18.30 horas. El Sevilla FC y el sevillismo ya tienen la mirada puesta en el instante en el que comenzará el primer derbi sevillano de la temporada ante el Real Betis Balompié, y si alguien cuenta los minutos para que llegue ese momento es Luis García Plaza, que vivirá por primera vez ese partido tan especial ocho meses después de su llegada a Nervión.

Terminado el segundo tramo de competición y con un parón de selecciones por delante, el Sevilla llega con sensaciones agridulces. Unos buenos 18 puntos, pero en los últimos dos partidos solo ha sumado un empate y las buenas vibras del inicio han decaído un poco. Serán 15 días hasta que llegue el derbi, “dos semanas de prederbi raras”, en palabras del técnico sevillista.

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“Nosotros vamos a descansar este fin de semana y después el siguiente domingo de descanso”, explicaba Luis García Plaza. El equipo hará ejercicios de recuperación este sábado y no entrenará ni domingo ni lunes, para sumar cinco sesiones hasta el sábado y volver a descansar el próximo domingo.

Lo que sí ha notado el míster es que al final del partido ante el Alavés la afición ya se ha puesto en ‘modo derbi’. “Con ganas de vivirlo y prepararlo. Estamos en una situación buena, sabiendo que hay mucha igualdad en LALIGA, lo importante es no meterse en ese grupo de abajo. Nos hubiera gustado ganar, hoy el equipo está bien, pero si no marcas es así”.

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Preparar un derbi en dos semanas

El Sevilla tendrá dos semanas libres de partidos para preparar el partido ante el Betis, pero también contará con el hándicap -al igual que el eterno rival- de tener que hacerlo sin muchos jugadores internacionales. “Hay unos días de descanso, volveremos y nos centraremos en ese partido especial. Quiero vivir y ver en nuestro estadio con un gran ambiente. Cuando volvamos a entrenar, es verdad que se nos van otros jugadores, va a ser diferente y va a depender de muchas cosas. Algunos llegan el jueves y jugamos el sábado. Muchas ganas de verlo, con un gran ambiente, el equipo transmite muchas cosas, y a competir ante un rival que está arriba en LALIGA y en Champions. Lo vamos a vivir y ojalá lo podamos ganar”, concretaba Luis García Plaza.