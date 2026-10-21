Basilio García Sevilla, 21 OCT 2026 - 16:43h.

El partido se jugará a la vuelta del parón de noviembre

Fechas y horarios de los partidos de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

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¡Ya ha comenzado el derbi! Por fin, el primer partido de máxima rivalidad futbolística sevillana ya está fijado. El Sevilla FC - Real Betis Balompié de la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS se jugará el próximo sábado, 13 de noviembre, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dando comienzo a las 18.30 horas.

Se sabía que el partido sería en sábado, ya que el Betis juega el martes siguiente en Bratislava ante el Slovan su partido de la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, y aunque quedaba una opción remota de que se disputara en viernes, al regresar del parón de selecciones del mes de noviembre y comprometer la participación de varios jugadores en uno de los partidos más importantes del 'producto LALIGA' era poco probable que se disputara en ese horario.

Además, se ha confirmado que el partido será emitido en directo por televisión a través de DAZN y las distintas plataformas que lo recogen.

El camino hacia el derbi

Así las cosas, los dos equipos tendrán un camino diverso hacia el partido ante el eterno rival que confluirá en el parón de selecciones con el que parará el fútbol de clubes durante dos semanas. Por un lado, el Sevilla solo juega partidos en España, y se enfrentará al CA Osasuna el próximo lunes, al Sporting de Hortaleza en la primera ronda de Copa del Rey el jueves 29 de octubre, al Getafe CF el 1 de noviembre y al Deportivo Alavés el viernes 6, día en el que comenzará su 'descanso' con la mirada puesta ya en el duelo ante el Betis.

Más ajustado está el calendario verdiblanco, que comienza este miércoles con su partido de Champions ante el Feyenoord. Este domingo visita al Celta en Vigo y el miércoles jugará ante el Navalcarnero en Alcorcón en el Torneo del KO. Para terminar este periodo, jugará el sábado 31 de octubre ante el Málaga en La Cartuja, visitando después al Borussia Dortmund el miércoles 4 de noviembre y al Elche CF el domingo 8. En total dos partidos más que su rival.