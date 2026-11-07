Álvaro Borrego 07 NOV 2026 - 15:08h.

El argentino no entra en la convocatoria por decisión técnica y será el tercer partido sin minutos para él

Pellegrini defiende públicamente a Troy Parrott: "Ni antes era el mejor ni ahora el peor"

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Gio Lo Celso es la principal ausencia de la convocatoria de Manuel Pellegrini para el Elche - Real Betis de este domingo. Según ha podido saber ElDesmarque, el argentino no viaja por decisión técnica, por lo que nada tiene que ver con posibles molestias o similar. El mediapunta fue el mejor jugador del equipo contra el FC Barcelona y dejó gratas sensaciones contra el Celta de Vigo. A partir de ahí desapareció de manera sorpresiva de las alineaciones, quedándose sin minutos tanto contra el Málaga como en Dortmund. Un escenario que se ha 'agravado' todavía más con esta última decisión, convocando incluso antes a Iker Losada, el único futbolista que todavía no ha participado esta temporada.

La noticia ha cogido por sorpresa al filo del mediodía. Manuel Pellegrini ha citado a 24 futbolistas, entre los cuales se encuentran Junior Firpo, ya recuperado de la lesión, Iker Losada, relegado al ostracismo, y el canterano José Antonio Morante. El técnico sigue sin poder contar con Cucho Hernández ni Facundo Bernal, todavía sancionado, y aun así ha decidido dejar fuera al internacional argentino, que aparentemente ha entrenado con normalidad todos estos días.

Llama especialmente la atención por el buen nivel que venía ofreciendo Gio Lo Celso antes de caer relegado al ostracismo. El argentino firmó contra el FC Barcelona la que posiblemente fue la mejor actuación individual de un futbolista bético esta temporada, después de ese golazo anulado, su pase de gol a Ez Abde y la sensacional asistencia que le dio a Cucho Hernández, quien falló en el mano a mano contra Joan García. Luego no logró tener continuidad en Balaídos pero sí que fue de lo mejorcito en el tramo final de partido, queriendo ser protagonista y siendo el único capaz de arrojar algo de luz al juego del equipo. Sin embargo, a partir de ahí desapareció. No tuvo minutos contra el Málaga y tampoco en Dortmund. Ahora se queda fuera de la convocatoria.

La convocatoria del Betis sin Lo Celso

Porteros: Diego Conde, Álvaro Valles y Manu González.

Defensas: Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Junior Firpo.

Centrocampistas: Fornals, Iker Losada, Fidalgo, Deossa, Marc Roca, Isco, Dani Ceballos.

Atacantes: Antony, Ez Abde, Riquelme, Parrott, Aitor Ruibal y Morante.