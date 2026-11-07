Álvaro Borrego 07 NOV 2026 - 13:43h.

El entrenador se mostró inmensamente feliz por su convocatoria por Colombia, aunque todavía espera más de Deossa

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Nelson Deossa ha encontrado el premio que tanto tiempo llevaba buscando. El mediocentro ha sido convocado por primera vez por la selección absoluta de Colombia, que jugará dos amistosos durante este próximo parón de noviembre. Un reconocimiento al paso al frente que ha dado el futbolista del Real Betis, después de un verano convulso en el que se le invitó a salir del club, pero el futbolista no consideró ninguna de las ofertas que tenía sobre la mesa y decidió quedarse para intentar revertir su situación. Dos meses después de finalizar el mercado, el tiempo le da la razón y aunque todavía sigue teniendo margen de mejora es el único jugador de campo que ha participado en los 15 partidos oficiales disputados hasta la fecha.

El cafetero se ha ganado la confianza del entrenador y es un fijo en el carrusel de rotaciones, ya sea como centrocampista o incluso partiendo como referencia ofensiva, posición en la que destacó especialmente en pretemporada. Nelson Deossa llegó a reconocer que hizo autocrítica en verano y así se lo transmitió al cuerpo técnico, con el propósito de cambiar su actitud, redoblar los esfuerzos y empezar a demostrar el porqué de la inversión realizada por el Real Betis hace un año.

Un cambio que se ha visto reflejado en el campo, de ahí que no sea casualidad la confianza que sigue depositando en él el entrenador. Ni Isco Alarcón, ni Antony, ni Natan, ni Ez Abde. El único futbolista que ha participado en todos los encuentros es el colombiano. Ahora le llega la primera convocatoria de Colombia, mérito que debe compartir con el técnico chileno.

Justamente Manuel Pellegrini habló sobre Nelson Deossa este sábado. El técnico se mostró inmensamente feliz por ese premio que obtiene al jugador, pero sigue siendo exigente con él. Todavía le ve margen de crecimiento en el Betis: "También me alegro por él, viene tratando de adaptarse al fútbol español, tiene muchas condiciones para hacerlo, está mejorando su rendimiento y jugando más con nosotros. Es un jugador con un margen de mejora amplio, me alegro por todos".