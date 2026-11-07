Álvaro Borrego 07 NOV 2026 - 12:57h.

El técnico ha querido respaldar al delantero irlandés, que no marca con el Betis desde el mes de septiembre

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que disputarán este domingo Elche y Real Betis, correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo de vital importancia para el conjunto verdiblanco, quienes además de consolidar su cuarta plaza podrían llegar al derbi con ocho puntos de ventaja respecto al Sevilla FC. Todo ello en una jornada idílica para incluso recortarle puntos a los de arriba, sobre todo por ese enfrentamiento directo entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del entrenador chileno.

Qué espera del Elche: "Jugar de visita siempre difícil, lo dicen las estadísticas, viene mejorando, comenzó con problemas de adaptación al fútbol con técnico nuevo, ha mejorado mucho. Perdió el último partido, pero será un rival muy difícil que también quiere la posesión del balón".

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Junior vuelve a estar disponible: "La lista la entregamos en un rato, conversar un par de cosas, Junior ya entrenó con normalidad y tiene el alta médica, es muy probable que esté. Cucho sigue su recuperación y veremos cuándo puede avanzar en campo, aún no sale a trotar".

Cómo ve a Troy Parrott: "Lo veo entrenando muy bien, le pasa a los goleadores, eso es fundamental, le pasa a todos, que bajan por momentos su cuota de goles. Ahora vuelve a su selección, importante para seguir jugando y mantenemos la misma confianza en él que cuando hizo los goles en partidos decisivos. Ni antes era el mejor por hacer tantos goles ni ahora el peor. Mantiene un nivel estable y los goles llegarán antes o después".

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Álvaro Valles y Marc Roca, con España: "Me alegro mucho por los dos, pasan un muy buen momento, en el vestuario están muy contentos, es un orgullo ser llamados con la selección y mayor orgullo al ser la primera vez. Hay un seleccionador nacional que es el encargado y no es fácil y si los eligió es por el momento que están pasando".

Nelson Deossa debutará con Colombia: "También me alegro por él, viene tratando de adaptarse al fútbol español, tiene muchas condiciones para hacerlo, está mejorando su rendimiento y jugando más con nosotros. Es un jugador con un margen de mejora amplio, me alegro por todos. Fidalgo, que juega menos porque tiene muchos jugadores en su puesto también ha sido llamado por México y me alegro por él".

Sin nueve internacionales para la Copa del Rey: "Tras salir de Elche nos metemos en Copa. No es lo ideal tener tantos jugadores en la selección que no puedan participar, pero siempre también es importante el filial para comenzar en la tercera competición tan bien como en las otras dos. Desde el lunes nos preocuparemos e intentaremos armar un once competitivo".