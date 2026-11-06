Basilio García Sevilla, 06 NOV 2026 - 18:41h.

La asamblea del Betis se celebrará el próximo 10 de diciembre

Ángel Haro actualiza el estado de las obras del Villamarín: "Es prioritario tenerlo en precio"

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El Real Betis ha anunciado este viernes de forma oficial la fecha de la Junta General de Accionistas 2026, que se celebrará el próximo jueves 10 de diciembre. Entre el Puente de la Inmaculada y la Navidad, justo un día después del partido de la UEFA Champions League ante el Como 1907 en La Cartuja, el club verdiblanco pondrá sobre la mesa de los accionistas cuatro puntos del orden del día, en una asamblea que se prevé tranquila y mucho más breve, lo que habla a las claras de la estabilidad que vive el club en los últimos tiempos y de la que presume Ángel Haro.

Si el año pasado fueron siete los asuntos que se trataron, este mes de diciembre serán solo cuatro puntos los que figuran en el orden del día, basados en la gestión y la cuenta de resultados. El año pasado ya se reeligieron los consejeros y se dio entrada a Joaquín Sánchez en el consejo de administración, así como se llevó a cabo la elección de la empresa auditora hasta el ejercicio que se cerrará en 2028. No habrá nada excepcional.

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En la asamblea, eso sí, tendrá un papel importante el estado Benito Villamarín. Las obras en el coliseo heliopolitano avanzan, pero a un ritmo menor al esperado. Este martes, en la salida del equipo hacia Dortmund para jugar ante el Borussia, Ángel Haro avanzó que daría todas las explicaciones oportunas a los béticos en la Junta General de Accionistas.

El acto arrancará el jueves 10 de diciembre a las 17.00h. en el Hotel Barceló Renacimiento de La Cartuja. También ha anunciado el Real Betis una segunda convocatoria para el día siguiente, el viernes 11 de diciembre, en la misma localización y horario.

Comunicado del Betis anunciando la Junta General de Accionistas 2026

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 20 de octubre de 2026, se convoca a los accionistas de la entidad Real Betis Balompié, Sociedad Anónima Deportiva, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la ciudad de Sevilla, Hotel Barceló Renacimiento, sito en la Isla de la Cartuja, Avenida Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092, el día 10 de diciembre de 2026 a las 17:00 horas, en primera convocatoria -y en segunda convocatoria al día siguiente (11 de diciembre de 2026), en el mismo lugar y hora-, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el Orden del Día que se indica a continuación.

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Orden del Día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2026.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026.

4. Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.