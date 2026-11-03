Basilio García Sevilla, 03 NOV 2026 - 10:23h.

"Mientras tanto, estamos en La Cartuja fenomenal", afirma el presidente del Betis

Opinión impopular; el que se quede en La Cartuja gana

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En estos momentos de bonanza que atraviesa el Real Betis Balompié, el único tema que preocupa de verdad al bético es el de las obras del Benito Villamarín. En el coliseo heliopolitano continúan los trabajos, aunque no son demasiados visibles desde el exterior y hay aficionados que se desesperan, el club ya ha dejado entrever que serán cuatro las temporadas que se pasen en La Cartuja y algunas voces incluso han pedido que se valore una permanencia definitiva en el recinto cartujano.

Este martes, en la salida del primer equipo hacia Dortmund para jugar ante el Borussia en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, Ángel Haro ha salido al paso para tranquilizar a los béticos, afirmando que la fase colaborativa está a punto de terminar y que en la próxima Junta General de Accionistas dará todos los detalles. “Estamos prácticamente en la etapa final del proceso colaborativo. Se ha hecho un gran trabajo a nivel administrativo, a nivel comercial, financiero, constructivo, por supuesto, y, como digo, estamos en esa fase final. Me gustaría en la Junta General de Accionistas darle todo el lujo de detalle al beticismo, a los accionistas y, por supuesto, a vosotros, que también cubriréis el evento. Y, como digo, para nosotros es prioritario tener el estadio con una calidad suficiente, tenerlo en precio, que no simplemente sea un estadio donde los béticos estén cómodos, sino que suponga una generación de ingresos que nos permitan estar lo más arriba posible”, expresaba el presidente.

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Eso sí, Haro afirmaba también que el equipo se encuentra cómodo jugando en La Cartuja, valora las altas entradas y también el nivel de comodidad que el coliseo cartujano ofrece al Betis en este ‘exilio’ forzado. “Mientras tanto, estamos en La Cartuja fenomenal, llenándolo con 65.000, 70.000 personas prácticamente todos los partidos. Por tanto, estamos cómodos y es un lujo tener La Cartuja como estadio donde jugar”, reconocía.

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El mejor momento de la historia del Betis

En el canutazo ofrecido justo antes de volar hacia Dortmund, el presidente del Betis ha sido cuestionado sobre si el club que preside está en el mejor momento de su historia, y lo que sí ha dejado claro es que sí que es el más estable.

“Yo no sabría valorarlo. Desde luego es el mejor momento desde que yo estoy de presidente, pero desde la historia del Betis, pues es muy ambicioso. Desde un punto de vista de estabilidad seguro. El Betis a lo largo de su historia ha tenido mucho momento de inestabilidad, ahora hay una certidumbre clara de lo que hay, hay proyectos, hay una línea clara que marcamos desde el órgano de administración. Por tanto, sí estamos probablemente en el momento más estable de la historia del Betis”, expresaba Ángel Haro antes de volar hacia Alemania.

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Posteriormente, al conocerse el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, el máximo mandatario verdiblanco también lanzó un mensaje de condolencias. "Desde el Real Betis Balompié queremos lanzar nuestro más sentido pésame. Mucho ánimo en un momento tan duro por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Son horas duras, entiendo el dolor de su familia y simplemente el apoyo al Tenerife y a su familia. Un abrazo", expresaba.