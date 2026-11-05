Basilio García Sevilla, 05 NOV 2026 - 17:17h.

El concierto se celebrará una semana antes de la última jornada de LALIGA EA SPORTS

Cómo y cuándo actuará el Betis para acabar con los problemas del césped de La Cartuja

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Notición para los amantes de la música en España. La mítica banda irlandesa U2 ha elegido Barcelona y Sevilla para ofrecer tres conciertos dentro de su gira europea del próximo 2027. En el caso hispalense, será el Estadio de La Cartuja el que acoja la actuación de uno de los grupos más reconocidos del panorama musical internacional.

Será el 22 de mayo cuando Bono y compañía ofrezcan su mejor música en la capital de Andalucía y el recinto cartujano se adaptará para entonces. Sin embargo, existe un problema, y es que LALIGA EA SPORTS no habrá terminado a esas alturas y el Real Betis Balompié tendrá que jugar después como local en el mismo escenario del concierto. De hecho, esa misma semana se disputa la penúltima jornada, en la que el equipo verdiblanco se enfrenta al Rayo Vallecano en Vallecas.

El problema está en el partido de la última jornada. El Betis recibirá el fin de semana del 30 de mayo al Atlético de Madrid en La Cartuja, un partido que puede ser fundamental en varios frentes de la clasificación, incluido el título de Liga. Será solo una semana después del concierto de U2, para el que decenas de miles de personas pisarán el césped previo pago de una entrada a precios importantes, por lo que será necesaria una actuación de urgencia.

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Un nuevo césped

De hecho, el Estadio de La Cartuja ha hablado en sus cuentas en las redes sociales de “una gran operación coordinada entre Estadio La Cartuja, LALIGA y el Real Betis para hacer posible el regreso de Bono y su banda”. Existe, pues, un plan de actuación para que el estadio esté disponible tanto para el concierto como para el partido entre verdiblancos y colchoneros.

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El Betis, que en estos momentos ha resembrado el césped aprovechando el parón de partidos del mes de noviembre, dispondrá de un terreno de juego renovado para ese partido. Se instalarán tepes nuevos de césped para asegurar que el encuentro ante el Atlético de Madrid se pueda disputar con las máximas garantías.

No es la primera vez que esto sucede, pues el pasado verano Ibai Llanos ofreció La Velada del Año VI ante 80.000 personas en el Estadio de La Cartuja. El Betis jugó el 8 de agosto un partido amistoso ante el Bournemouth. Aunque en aquella ocasión fueron dos semanas las que separaron a un evento de otro, sirve como experiencia para la situación que se dará la próxima primavera.