Basilio García Sevilla, 06 NOV 2026 - 20:40h.

El portero tiene unos números envidiables en toda Europa

Álvaro Valles, tras recibir la llamada de Luis de la Fuente: "No he llorado por vergüenza"

Compartir







Por fin ha llegado. Tras un inicio de temporada espectacular, Álvaro Valles ha sido citado por la selección española. El portero de La Rinconada es uno de los jugadores clave en estos primeros meses de competición del Real Betis Balompié, motivo por el que ha recibido la llamada de Luis de la Fuente que, tanto él como todos los béticos, aguardaban.

Más allá del buen puñado de paradas milagrosas que ha firmado en estos meses -para muestra las tres últimas en Dortmund ante el Borussia-, sus números son envidiables. Pocos porteros hay en Europa ahora mismo con su capacidad y las cifras que está firmando en este primer tercio de competición están a primer nivel en toda Europa.

En cuanto a LALIGA EA SPORTS, Álvaro Valles es el portero que más goles evita por partido con una media de 5,79, es el que más paradas ha hecho con 50, está comandando la lista de penaltis parados tras el que le detuvo a Kylian Mbappé a principios de septiembre, una intervención en el tiempo añadido con un valor de victoria. Para colmo, es el segundo portero que ha firmado más porterías a cero, con cinco.

Pero es que teniendo en cuenta las cinco grandes ligas europeas -España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania- también es el portero con más paradas y el segundo con una mejor media de goles evitados.

A la selección con otros tres porteros

La sucesión de los acontecimientos que han dado con Álvaro Valles en la selección española ha sido curiosa. El rinconero fue uno de los grandes olvidados de Luis de la Fuente en la convocatoria para el ‘megaparón’ de selecciones de septiembre y octubre. Entonces jugó España cuatro partidos y además contó con la baja de Joan García del elenco de tres porteros que fueron al Mundial -Unai Simón y David Raya- y que parecen inamovibles. Sin embargo, el riojano llevó a Josep Martínez, el valenciano del Inter de Milán.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Marc Roca y Álvaro Valles al enterarse de la convocatoria de Luis de la Fuente

Esta vez, con solo dos partidos en el horizonte -República Checa en Praga e Inglaterra en Madrid-, De la Fuente ha llamado a cuatro porteros, aunque tiene una explicación. “Hay un asunto que David Raya tiene a nivel personal en Inglaterra. No sabemos si el miércoles puede estar solucionado el asunto. En cualquier caso, no solo eso. A Álvaro lo seguimos desde que estaba en Las Palmas. Es un futbolista que lo está haciendo fantásticamente bien. Creo que es un momento oportuno para verle. Que viva el contexto de selección. Se suma a la causa y a la familia que es este equipo", ha indicado De la Fuente en la rueda de prensa posterior a la convocatoria.