Tito González 06 NOV 2026 - 17:27h.

Las cámaras de ElDesmarque salen para testear el sentir de los aficionados, la mayoría "orgullosos" de lo logrado por sus futbolistas... aunque temerosos por algún posible efecto secundario

La reacción de Marc Roca y Álvaro Valles al enterarse de la convocatoria de Luis de la Fuente

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Álvaro Valles y Marc Roca han sido dos de las novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de España en este parón internacional de noviembre. Un premio más que merecido para ambos, que, si el seleccionador lo estima oportuno, podrán debutar con la selección española absoluta. Esta noticia tendrá un componente algo contradictorio para los intereses del Real Betis, dado que Manuel Pellegrini no podrá contar con ninguno de los dos para el partido aplazado de la Copa del Rey, contra el Navalcarnero. Además, estos partidos se celebrarán antes del derbi contra el Sevilla FC, lo que hace que algunos aficionados tengan cierto temor por una posible lesión. ¿Qué opinan los béticos? Puedes comprobarlo en el vídeo de arriba.