Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 13:07h.

El argentino ha acudido en su día libre a la ciudad deportiva para realizar trabajo en el gimnasio

Alineaciones confirmadas de Elche y Betis en la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS

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La de Gio Lo Celso ha sido la ausencia más destacada del Real Betis en la expedición que se desplazó hasta Elche para disputar la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Según avanzó ElDesmarque este sábado, la baja del futbolista argentino obedece a una decisión técnica de Manuel Pellegrini, por lo que nada tiene que ver con posibles molestias o similar. Un escenario difícil de lidiar para el mediapunta, que en tan solo un mes ha pasado de ser el mejor de su equipo contra el FC Barcelona ha caer relegado al ostracismo, siendo este el tercer partido seguido en el que no tendrá minutos.

Lo Celso se ha ejercitado con normalidad durante toda la semana. No tuvo minutos contra el Málaga, tampoco frente al Dortmund y ahora se ha quedado fuera por una decisión técnica de Manuel Pellegrini, quien sí ha citado para el duelo ante el Elche al hasta ahora inédito Iker Losada y al recuperado Junior Firpo, además de Álvaro Fidalgo, superado el proceso vírico que le hizo perderse el partido de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. Además del argentino, por cierto, los otros ausentes de la lista son el colombiano Cucho Hernández, lesionado, y el uruguayo Facundo Bernal, sancionado.

Sea como fuere, Lo Celso no baja los brazos y sigue empeñado en terminar siendo importante para este Real Betis. Sin ir más lejos, este domingo, en las horas previas al partido contra el Elche, ha acudido a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para realizar trabajo específico en el gimnasio y dar un paso al frente en su propósito de recuperar el protagonismo perdido.

Todo apunta a que su próxima oportunidad llegará dentro de cinco días, en el duelo aplazado de Copa del Rey contra el Navalcarnero. Lo Celso no ha sido convocado por Scaloni para los próximos compromisos de la selección argentina, por lo que, ante la múltiple ausencia de internacionales, todo apunta a que incluso podría ser titular el próximo jueves 12 de noviembre.