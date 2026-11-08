Alineaciones confirmadas de Elche y Betis en la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 12:48h.

Antony vuelve a ser titular en el Betis, en un once con seis cambios respecto a la visita a Dortmund

Pellegrini defiende públicamente a Troy Parrott: "Ni antes era el mejor ni ahora el peor"

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Ya se conocen las alineaciones oficiales del duelo que disputan Elche y Real Betis, correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Este domingo miden sus fuerzas el peor local contra uno de los equipos más en forma de la competición, que se desplaza hasta el Martínez Valero con el propósito de consolidar la cuarta plaza y aumentar su distancia con el Sevilla FC antes del gran derbi. Martín Anselmi ha preparado el duelo sin Thomas Lemar ni Aguado y con Gonzalo Villar entre algodones. Por su parte, los de Manuel Pellegrini lo hacen sin Cucho Hernández ni Facundo Bernal, aunque la ausencia más significativa es la de Gio Lo Celso, protagonista en la previa al haberse quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Contra las cuerdas

El Elche, al que se le da mal el Betis como local, no podrá contar para este encuentro con el francés Thomas Lemar, lesionado la pasada jornada ante el Valencia y una de las referencias de su juego ofensivo. La baja de Lemar se suma a la de Marc Aguado, que continúa con su recuperación tras sufrir una lesión en el tobillo hace varias jornadas y cuya ausencia también condiciona las opciones de Anselmi en el centro del campo. Gonzalo Villar y Yago de Santiago han arrastrado problemas físicos durante la semana y finalmente no han entrado en la convocatoria.

El Elche sale con: Dituro; Rubén S., Revivo, Chust, Redondo; Morcillo, Martín Neto, Ali Houary; Germán Valera, Cepeda y Fer Niño.

En el banquillo estarán Iturbe, Diaby, Bigas, Ponce, Bounanotte, Kevin, Josan, Diang, Tete Morente, Osorio, Barzic y Padilla.

Seis cambios en el Betis

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al Martínez Valero con la confianza incólume tras la buena imagen ofrecida ante el Borussia Dortmund pese a la derrota por 2-1 en el 'Signal Iduna Park' en Liga de Campeones; y lo hace con el aval de su cuarto puesto en la competición doméstica con 23 puntos.

Con la intención incrementar su ventaja sobre la Real Sociedad antes del parón, el Betis afronta el duelo con sus armas y dibujo, aunque lo hará con cambios obligados por el calendario, la carga física de sus jugadores y las bajas obligadas por sanción del uruguayo Facundo Bernal y del colombiano Cucho Hernández.

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En total son seis los cambios que ha realizado Manuel Pellegrini respecto a la visita a Dortmund. Únicamente repiten Álvaro Valles, Natan, Antony, Ez Abde y Troy Parrott.

El Betis sale con: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals, Isco; Antony, Ez Abde y Troy Parrott.

En el banquillo estarán Diego Conde, Diego Llorente, Ángel Ortiz, Iker Losada, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Nelson Deossa, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Dani Ceballos y Morante.