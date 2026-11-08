Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 17:17h.

El utrerano se siente cada vez más cómodo en el campo y este domingo fue decisivo para el triunfo del Betis

El Betis empieza el derbi: "Sevillista el que no bote"

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Dani Ceballos fue uno de los principales artífices del triunfo del Real Betis en Elche. Su entrada cambió radicalmente importante, otorgando al equipo el dinamismo, la ambición y sobre todo el acierto que tanto le estaba faltando en metros finales. Una media hora de un nivel altísimo, confirmando la clara mejoría que venía demostrando en los últimos compromisos. Tras una pretemporada en blanco, entrenando en solitario tras concluir su vínculo con el Real Madrid, al centrocampista le ha costado alcanzar el ritmo de sus compañeros, algo que ha ido adquiriendo conforme ha crecido su participación en los partidos.

Este domingo fue especialmente decisivo para los intereses del Real Betis, poniendo a Morante el pase medido que iniciaba la jugada del primer gol y poniendo más tarde el broche a una tarde redonda con la asistencia medida a la cabeza de Marc Bartra. Un paso al frente que confirma su gran estado de forma, como el propio Dani Ceballos expresaba ante los medios oficiales del club.

El Betis hizo méritos para ganar el partido: "Es verdad que entramos un poco fríos al partido, en la segunda parte supimos corregir los errores en el descanso. En la segunda parte hemos hecho bastantes méritos y el primer gol que abrió la lata hizo justicia al partido".

Otro gran partido defensivo del equipo: "Lo más importante es la portería a cero, con la calidad que tenemos arriba casi siempre hacemos gol. La solidez defensiva si queremos conseguir el objetivo es muy importante".

Dani Ceballos, cada vez mejor: "Cada vez se me ve mejor, me noto mejor físicamente. No está siendo fácil para mí, pero sí que me encuentro bastante bien. Poquito a poco los minutos que estoy teniendo son de mayor calidad. Muy contento por ayudar al equipo con una asistencia y un pase previo al primer gol, pero sí contento por aportar mi granito de arena".

Con la mente puesta en la Copa: "Es el torneo más corto que da acceso a Europa, empezamos contra el Navalcarnero, tenemos que estar alerta, es verdad que se nos van muchos internacionales pero con los que estamos aquí vamos a intentar ganar".