Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 16:38h.

El entrenador detectó falta de intensidad en la primera mitad y cambió el partido con las sustituciones

El mensaje de Isco a Bartra nada más terminar el partido: "Está increíble"

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al triunfo en Elche del Real Betis, que consolida la cuarta plaza y aumenta la distancia con el Sevilla FC antes del gran derbi. En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del entrenador chileno, que cambió el partido desde el banquillo.

Un análisis del partido: "Estamos muy contentos porque eran tres puntos muy importantes para seguir arriba ante un equipo al que hay que estarle muy intenso para quitarle la pelota. En el segundo tiempo salimos con la intensidad que se requiere y antes de los goles habíamos tenido ocasiones claras. Muy contento por lo involucrado que está el plantel".

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Qué les dijo a sus jugadores en el descanso: "En el primer tiempo perdimos la intensidad y cuando teníamos el balón no lo teníamos con claridad. El equipo estaba consciente de que tenía que mejorar y buscó la portería contraria como se necesita para ser un equipo grande".

Los cambios dinamitaron el partido: "Siempre hemos hablado con el plantel. Los once que comienzan son muy importantes pero más aún los que entran de atrás descansados y sabiendo como está el partido. Hay quien critica las rotaciones pero tenemos a casi todo el plantel participando y haciendo un gran papel en todas las competiciones".

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¿Es el mejor momento de Pellegrini en el Betis? "No, yo no comparo seis años con un momento. Las temporadas hay que terminarlas. Yo creo que estamos en un buen momento, así lo indica el resultado. Creo que ese buen momento además ha sido producto de la maduración del equipo en todos estos años. No es un conformismo de estar en esa posición. Por eso hablamos hoy día antes del partido. Este era un partido para equipo grande, de involucrarse con los que están más arriba o tratar de defender una plaza en la que estábamos. Y creo que el equipo salió a buscar el partido para intentar seguir sumando. Pero las temporadas hay que finalizarlas. Estamos en un momento en que el equipo está sacando resultados en las dos competiciones, pero falta mucho todavía. Y no es comparable a las temporadas que ya terminaron, donde logramos logros como la Copa del Rey, como la primera vez que llegamos a Europa, a lo mejor donde nadie lo esperaba. Así que han sido siete años distintos y yo estoy muy contento en el que estamos."

El quinto gol de Marc Bartra, máximo goleador del equipo: "Todos los equipos reclaman muchas faltas. Marc nos da mucha personalidad. Antes había críticas injustas de que nos hacían goles a balón parado pero también los hacemos nosotros".

El Betis consolida la cuarta plaza: "Este era un partido para equipo grande. No estamos pensando más allá de ganar el partido siguiente pero sí en tener la personalidad de demostrar que podemos estar arriba para volver a jugar la Champions".

Cómo ve a Troy Parrott: "Bueno, primero hay que darle confianza. Segundo, Troy Parrott va ahora otra vez a su selección, viene el parón ahora de selecciones, así que también creo que le va a beneficiar a él. Jugó la última otra vez también cuatro partidos. Así que, como todos los jugadores, tiene momentos mejores, momentos peores, pero creo que hoy día nos aportó también en muchos balones importantes."