El fichaje de Mikel Merino por el Atlético de Madrid está sujeto a dos condiciones

Ángel Cotán 06 NOV 2026 - 09:05h.

El centrocampista pierde protagonismo en el Arsenal

El Atlético de Madrid va a por el fichaje de Stefan Džodić con dos obstáculos y una llave

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El Atlético de Madrid quiere pelear por todo esta temporada. Aún en construcción, como pregona Diego Pablo Simeone, el conjunto rojiblanco afronta este fin de semana un duelo importante por el título liguero y afrontará tras el parón de selecciones un calendario amable en la Champions League. El equipo colchonero va en buena línea y pinta bien, aunque Mateu Alemany siempre está atento a posibles opciones que eleven el nivel de la plantilla.

El abanico de opciones del Cholo para este curso es amplio, sin embargo, un perfil de futbolista como el de Mikel Merino nunca sobra. Conocedor del fútbol nacional, pieza clave en la campeona del mundo y con capacidad de asumir diferentes roles sobre el terreno de juego, su nombre está siendo relacionado con el Atlético.

El fichaje de Mikel Merino por el Atlético de Madrid

Según informa el prestigioso The Guardian, Mateu Alemany está muy interesado en la incorporación del futbolista navarro en el próximo mercado de invierno. A sus 30 años, el internacional español ha sufrido una importante pérdida de protagonismo en el Arsenal de Mikel Arteta, y aunque con contrato en vigor hasta junio de 2028, el equipo madrileño está tanteando su incorporación.

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Para poder realizarse la operación, la citada fuente establece dos claras condiciones. La primera, la fórmula del movimiento. El Atlético de Madrid trataría de repatriar a Mikel Merino mediante un fichaje en calidad de cedido.

La otra condición, a futuro. Al término de la presente temporada, el centrocampista de Pamplona entrará en su último año contractual, por lo que el Arsenal buscaría garantizarse algún tipo de ingreso por el campeón del mundo. Por esta razón, la cesión de Mikel Merino contaría con una opción de compra que rondaría los treinta millones de euros. Con mucha tela aún por cortar, Mateu Alemany comienza a jugar sus cartas.