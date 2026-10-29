Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 09:33h.

Un posible refuerzo para el centro del campo

Así está la enfermería del Atlético de Madrid para los partidos ante Levante, Bayern y Barcelona

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El Atlético de Madrid no quita ojo al mercado de fichajes. Metidos de lleno en la pelea por el título de LALIGA EA Sports, con el objetivo de continuar hacia las eliminatorias en la UEFA Champions League y a la espera de otros retos como la Supercopa de España o la Copa del Rey, lo deportivo también permite a Mateu Alemany rastrear posibles incorporaciones que eleven el nivel de la interesante plantilla que dirige Diego Pablo Simeone.

El líder de la parcela deportiva rojiblanca siempre está analizando opciones de mercado. Así lo ha demostrado en los últimos meses, y según informan diversos medios, así sigue ocurriendo. En esta ocasión, el foco se sitúa sobre el centro del campo rojiblanco.

Mateu Alemany y un fichaje bomba para el centro del campo del Atlético de Madrid

La reconocida plataforma árabe de deportes Winwin avanza en exclusiva el interés del Atlético de Madrid en un futbolista contrastado en Europa y con cartel en la Selección Argentina. Y aunque hay competencia en un hipotético fichaje, pues de momento solo consta el interés, Mateu Alemany contaría con dos bazas por esta operación.

Hablamos de Alexis Mac Allister. El centrocampista del Liverpool y campeón del mundo con Argentina aparece en el radar rojiblanco cuando en las últimas semanas había sido relacionado con el Real Madrid. A sus 27 años, el futbolista de Santa Rosa ha alcanzado su madurez en la Premier League y tras seis años en Inglaterra podría cambiar de aires.

Su contrato con el conjunto red expira en junio de 2028, siendo esta una de las bazas con las que contarían posibles compradores a la hora de abaratar su precio. Eso sí, el Atlético de Madrid no es el único interesado, ya que la citada fuente también coloca al Manchester City, aunque con mucha incertidumbre, tras los pasos del argentino.

Estos intereses que está recibiendo el centrocampista provocan un movimiento en Anfield y el Liverpool tratará de ampliar su contrato en los próximos meses. Si esto no ocurre, el equipo madrileño podría moverse formalmente con una segunda baza: el nutrido grupo de argentino que convive en el Atlético de Madrid. Por el momento, rumores, pero ya se cuece un auténtico fichaje bomba para el centro del campo colchonero.