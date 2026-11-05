Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 14:43h.

El técnico responde en la previa de su reencuentro con Nervión

Jugadores y jugadoras de fútbol trasladan a AFE que no debería jugarse esta próxima jornada de LALIGA

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Quique Sánchez Flores analiza este jueves el duelo liguero ante el Sevilla FC. El veterano técnico se reencontrará con el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario especial para él y en el que hasta hace no mucho jugaba como local. Ahora, el entrenador del Deportivo Alavés tratará de asaltarlo, aunque mantiene un profundo respeto por la institución blanquirroja.

Durante su comparecencia en sala de prensa, el preparador madrileño también respondió al posible aplazamiento de toda la jornada en LALIGA EA Sports, así como al trágico fallecimiento de Jesús de Miguel.

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Las palabras de Quique Sánchez Flores antes del Sevilla - Alavés

El aplazamiento o no de LALIGA. "Nosotros vamos con mucho dolor y con mucha tristeza por el impacto de la pérdida de Jesús de Miguel, pero obviamente nosotros hacemos lo que nos dicen. Si dicen que hay que jugar, jugaremos; si dicen que hay que parar, pararemos. Al final, nosotros hemos notado el impacto en el ánimo del grupo, sin ninguna duda, es la pérdida de un compañero. En este caso lo que nos queda es seguir hacia adelante".

Jesús Owono. "No he hablado con él, lo tenía pensado, pero creo que es muy pronto y está en su momento de soledad y aceptando la realidad. Creo que ha habido figuras del fútbol mundial que ha dicho algo con lo que estoy de acuerdo: una sola víctima es suficiente. Los accidentes son accidentes. Owono tendrá que seguir y probablemente será algo de lo que no se va a recuperar, pero tendrá que pensar que la vida continúa".

Preparación del partido. "Cancelaron un vuelo, luego un partido, luego otro... lo que más nos preocupaba era recuperar la moral de los jugadores, más allá de las rachas, lo que queremos es recuperarlos a ellos porque son los que tienen que sacar esto adelante".

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El Sevilla FC. "Somos dos equipos que arrancamos parecido, ellos lo alargaron un poco más allá, pero la lectura para ambos equipos es la misma. Somos dos equipos que con distracciones somos bastante menos competitivos. Ellos son conscientes y tienen a Luis que es un tipo que sabe rápidamente localizar dónde están las fugas".

Jon Guridi. "Creo que era un jugador muy del perfil nuestro, lo utilicé mucho porque era muy de nuestro Alavés. La dirección deportiva trató que se quedara, pero él decidió partir y lo entendemos".