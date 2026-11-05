Pepe Jiménez Sevilla, 05 NOV 2026 - 09:56h.

El Sevilla llega sin apercibidos a la última cita previa al derbi ante el Betis

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Una cita mucho más importante de lo que parece. El Sevilla recibe este viernes al Deportivo Alavés en el Sánchez-Pizjuán en el que será su último encuentro previo al parón de selecciones y, como consecuencia, el último antes de recibir al Betis en el primer derbi de la temporada. Es por ello que los puntos, aunque no sean definitivos, cuentan mucho y los de Luis García Plaza podrían ganar muchísimo en caso de victoria.

Porque tras el desastre firmado en la segunda mitad en El Coliseum ante el Getafe, el Sevilla necesita reaccionar ante su público, demostrar que aquello fue un simple tropezón y que el equipo no está dispuesto a rememorar las dudas que se vivieron el pasado año.

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Para ello, el Sevilla deberá vencer a un Deportivo Alavés que llega, posiblemente, en su peor momento de la temporada, con serios problemas en defensa y con multitud de dudas alrededor de su juego y de su identidad.

Los puntos que puede 'ganar' el Sevilla ante el Alavés

Tras contextualizar todo ello, toca mirar a la tabla. Si el Sevilla consigue vencer este viernes al Deportivo Alavés, los de Luis García Plaza se marcharán al parón de selecciones tras 12 jornadas disputadas, con una ventaja de ocho puntos sobre uno de sus principales competidores por la salvación -y no es de los últimos-.

Esta diferencia numérica, que se ampliaría con otros competidores, daría un importante balón de oxígeno al Sevilla para vivir con cierta tranquilidad el parón de selecciones y, además, mirar con cierto optimismo al derbi ante el Betis.

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En caso de empatar, el Sevilla mantendría su distancia de cinco puntos con el Alavés, pero podría ver como equipos llamados a pelear como Espanyol, Osasuna, Racing o Elche se pondrían a tres o cuatro puntos de su posición, empezando a acercarse poco a poco a la pelea por el descenso.

La derrota, evidente, sería el peor escenario y es que el Alavés se pondría únicamente a dos puntos -además de que le recortarían o superarían otros tantos- y aunque no es definitivo ni mucho menos, sí metería cierta presión antes de recibir al Betis.

Como decíamos, lo que se juega el Sevilla no es solo numérico, sino también moral y mental. Si el equipo se recupera, vuelve a mostrar una cara competitiva y fiable, la confianza subirá en el Sánchez-Pizjuán antes de recibir a su máximo rival, de lo contrario, las dudas se apoderarán de Nervión antes de una cita clave en el calendario.