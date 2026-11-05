Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 13:53h.

LALIGA sigue sin pronunciarse oficialmente

LALIGA decide aplazar un tercer y último partido por la muerte de Jesús de Miguel: "Muy afectados"

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La trágica muerte de Jesús de Miguel en un campo de fútbol mantiene el estado shock en nuestro país. Tras la decisión de aplazar la Copa del Rey, UEFA desestimó la petición de AFE, y aunque guardando un minuto de silencio, todos los encuentros intersemanales se han disputado con normalidad. LALIGA ha mantenido un par de días de reuniones con la asociación de los futbolistas para valorar el posible aplazamiento del fútbol profesional en España y la respuesta, aún no oficial, apunta a negativa.

Ante esta decisión final, AFE hace público el deseo de los jugadores y jugadoras de no jugar este próximo fin de semana los compromisos ligueros y apostar por el aplazamiento general.

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AFE hace público el deseo de los jugadores y jugadoras tras la muerte de Jesús de Miguel

A través del siguiente comunicado, AFE comparte el deseo de los jugadores y jugadoras: "La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha puesto en contacto con jugadores y jugadoras de todas las categorías para conocer su sentir tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. De manera unánime, el colectivo ha trasladado que considera que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada.

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Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad.

Por este motivo, han trasladado a AFE su opinión de que lo más adecuado sería suspender la jornada, apelando al respeto, al duelo y a la sensibilidad ante una noticia que ha causado una profunda conmoción entre compañeros y compañeras.

Una vez más, el fútbol tiene una oportunidad de demostrar que, por encima de las competiciones, de los intereses deportivos y económicos y de cualquier otra consideración, están las personas.

Porque hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición.

Un saludo".