El uno por uno y las notas del Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich en Champions

Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 22:55h.

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El Atlético de Madrid se ha enfrentado al Bayern Múnich en la jornada 4 de la UEFA Champions League en un partido que comenzó con el triste recuerdo a Jesús de Miguel y a las víctimas del accidente ferroviario en Urda. Un encuentro al que los rojiblancos llegaban con la obligación de ganar después de sumar solo 4 puntos de 9 posibles en los primeros tres partidos. El Bayern, con una situación similar con 5 puntos de 9 posibles, acudían al Metropolitano como uno de los favoritos para levantar la orejona al final de temporada.

El primer tiempo fue un choque de tú a tú entre dos gigantes. Julián Álvarez estuvo a punto de hacer el primer gol del encuentro con un disparo ajustado que se quedó cerquísima de la escuadra de Neuer y que fue la mejor acción de los dos equipos en el inicio. Pero la mala suerte y la caraja de Robin Le Normand en el segundo tiempo acabaron propiciando el primer gol del Bayern. A partir de ahí fue una sangría y los de Simeone se vieron opacados por el gran juego del Bayern que fue infinitamente superior a los locales.

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Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid

Jan Oblack (6): No pudo hacer mucho en el gol del Bayern después de quedarse vendido tras el error de Le Normand, ni en el segundo de Laimer que fusiló la escuadra. Evitó con un paradón un gran disparo del Bayern que acabó rebotando en el larguero.

Marc Pubill (4): No estuvo al nivel de Marcos Llorente en el lateral y sufrió mucho con las llegadas del Bayern por su banda.

Robin Le Normand (2): El gran señalado en el gol de Lennart Karl. Tras una serie de rebotes acabó sin controlar un balón y dejó rematar casi a placer al futbolista del Bayern al que no vio llegar. Señalado también por Simeone al cambiarle por Koke para buscar más poder ofensivo para los rojiblancos.

David Hancko (6): La otra cara de la defensa del Atleti. Estuvo acertado en los cortes y consiguió frenar y casi secar por completo a Harry Kane. Salvó el que podría haber sido el segundo gol.

Álex Grimaldo (4): El tercer gol vino por su lado. Aportó muy poco en ataque y los delanteros echaron en falta sus llegadas desde el lateral.

Marcos Llorente (6): Da igual si está de lateral o de centrocampista, siempre sabe cumplir. De lo poco salvable del Atlético. Tuvo una gran ocasión cara a cara con Neuer pero llegó casi sin fuerzas para rematar.

Pablo Barrios (5): Otro de los que más han brillado por parte de los rojiblancos. Tuvo una gran ocasión con un disparo desde fuera del área que consiguió atajar la defensa.

Giuliano Simeone (5): Luchó hasta el final y se dejó todo como en cada partido, pero estuvo muy solo en ataque y tuvo pocas opciones para encontrar a sus compañeros en la faceta ofensiva.

Álex Baena (4): Muy por debajo del nivel que estaba mostrando. Señalado por Simeone tras el gol del Bayern. Se libró de una amarilla justo antes del cambio.

Alexander Sorloth (5): Fue el futbolista que más luchó desde el inicio, sobre todo para intentar bajar balones. Uno de los sacrificados por Simeone tras el primer gol del Bayern.

Julián Álvarez (4): Tuvo en sus botas la mejor ocasión del Atlético de Madrid que se marchó por muy poco. El resto del partido casi desaparecido.

Suplentes

Kang In Lee (4): No fue ninguna solución para Simeone y tampoco mejoró a Baena en la segunda parte.

Koke (5): Notó la falta de competición. Puso un poco de cabeza en el centro del campo y con él llegaron los mejores minutos del Atleti.

Ademola Lookman (5): De menos a más. Tardó en encontrarse y acabó siendo de lo más peligroso de los rojiblancos, pero no fue suficiente ni revulsivo.

Jonathan David (-)

Rodrigo Mendoza (-)