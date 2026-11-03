Fran Duarte Madrid, 03 NOV 2026 - 20:00h.

Ya se han confirmado los once jugadores titulares de cada equipo para el duelo de Champions en el Metropolitano

Simeone respalda el Balón de Oro de Harry Kane por delante de Messi o Lamine Yamal

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El Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich en el Civitas Metropolitano para la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Un partido marcado por la reciente muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, y que comenzará con un sentido minuto de silencio en homenaje al jugador madrileño.

El once confirmado del Atlético de Madrid y Bayern Múnich

En lo deportivo, los del Cholo Simeone llegan en un momento muy bueno en LALIGA, pero no tanto en Europa, donde necesitan los tres puntos de este partido para no complicarse su clasificación a la siguiente ronda. Los rojiblancos llegan con solo 4 puntos de 9 posibles y gracias a su estadio saldrán a por todas para llevarse la victoria. De no conseguirlo, se complica bastante su participación en la Champions y solo tendría tres partidos por delante para intentar revertir la situación. Así que queda claro que solo les vale una victoria y justo el Bayern es uno de sus rivales favoritos en esta competición.

La baja segura de los del Cholo es Hjulmand, sancionado con un partido tras la tarjeta roja en el partido contra el Stuttgart. La duda viene con Cuti Romero, baja en las dos últimas sesiones de entrenamiento, y con Cardoso, que tampoco llega al encuentro contra el Bayern. Y respecto a las novedades, se espera que el Cholo parta con Llorente más adelantado al lado de Pablo Barrios y moviendo a Pubill al lateral derecho.

El once de Diego Pablo Simeone: Jan Oblak; Grimaldo, Hancko, Le Normand, Pubill; Llorente, Barrios; Baena, Julián Álvarez, Sorloth y Giuliano Simeone.

No va a ser nada fácil ya que en frente tienen a uno de los grandes favoritos para alzarse con la orejona al final del torneo. El equipo bávaro es uno de los rivales que más miedo meten en Europa, pero llegan en un momento similar al Atlético de Madrid, aunque con un punto más (5 puntos para el Bayern). Además, el equipo entrenado Kompany llega a Madrid con numerosas bajas (Musiala, Luis Díaz, Gnabry, Saibari y Ndiaye), además de las dudas con Neuer y Olise. El que no falla es el actual Balón de Oro, Harry Kane, que será la principal amenaza para los rojiblancos.

El once de Vincent Kompany: Neuer; Stanisic, Jonathan Tah, Upamecano, Laimer; Davies, Bischof, Olise, Kimmich, Lennart Karl; Harry Kane.