Simeone respalda el Balón de Oro de Harry Kane por delante de Messi o Lamine Yamal

Juan Pérez 02 NOV 2026 - 14:37h.

Remarca el trabajo del inglés para convertirse en algo más que un goleador

Álex Baena recalca el poder del Metropolitano ante el Bayern de Múnich: "Es uno de los mejores equipos del mundo"

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Diego Simeone ha mencionado en varias ocasiones que su Balón de Oro es Leo Messi, y esa afirmación en boca de un argentino de su posición es indiscutible, tanto como lo son sus declaraciones sobre Harry Kane. En la previa del partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich, el técnico rojiblanco no solo valora la victoria del delantero francés sino que lo coloca como ejemplo además de incluir el término de justicia cuando el '10' de la albiceleste, Lamine Yamal o Kylian Mbappé estaban también en la conversación.

El debate del Balón de Oro 2026 todavía puede durar unas semanas más, pero sin llegar a ser tan subrayado como el caso de Julián Álvarez en el Atlético, Simeone le da forma para arrastrar la actualidad de cara al enfrentamiento con el Bayern de Múnich. Tener delante este martes en el Estadio Metropolitano al mejor jugador del mundo le vale al argentino para refrendar su valor, y al mismo tiempo para comparar indirectamente con los otros favoritos.

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Y es algo que el argentino hace sin pensar en los rivales de Kane, pero es una obviedad que acompaña con un discurso delicioso que habla del fútbol más puro: "Felicitar a Harry Kane por el Balón de Oro que ha ganado justamente. Considero que es un jugador increíble, siempre me ha gustado. No tengo ninguna duda con el crecimiento y la maduración que ha tenido, con los años ha encontrado mejores lugares para jugar aparte de no alejarse de lo que sabe hacer muy bien que es el gol", argumenta.

Esa descripción define en lo que se ha convertido Kane en la última etapa de su carrera, porque en sus inicios era sobre todo un tanque goleador que vivía en el área, y con los años se ha transformado en algo más. Un goleador que sabe hacer muchas más cosas, que supera récords de anotaciones y que además es capaz de elevarse entre todos los jugadores del mundo para ganar un Balón de Oro.

Y por esa razón Simeone le da tanto valor hasta el punto de ponerlo como ejemplo: "Se le ve comprometido para el trabajo, para sacar el equipo de atrás cuando lo necesita, y es un hombre gol. Felicitar su talento porque le hace muy bien al fútbol, y sobre todo a los chicos que miran a este tipo de jugadores, porque dejan legado a los jóvenes que quieren llegar a un lugar importante trabajando", confiesa. Un gesto significativo que denota la alegría del argentino por ver el premio en manos de alguien como Kane.