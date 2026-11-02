Juan Pérez 02 NOV 2026 - 14:22h.

La conexión con Grimaldo, clave para afrontar el reto en Champions League

Las bajas ponen de nuevo el foco en Hjulmand y Simeone le marca el camino en el Atlético

Compartir







El momento de forma de Álex Baena es inmejorable después de convertirse en campeón del mundo, porque ha arrancado la temporada a lo grande tanto en estadísticas como en repercusión en el césped. Con esa actitud afronta el internacional y toda la plantilla el duelo ante el Bayern de Múnich entre comparaciones con Griezmann y la aceptación de que está en el mejor momento de forma de su carrera.

Los cinco goles y las cuatro asistencias de Baena, más allá del impacto con España en la Nations League, dejan al colchonero como uno de los nombres en el inicio de la 26/27. Después de un primer año repleto de dudas, sobre todo en la primera parte del campeonato, ahora el choque de este martes contra el Bayern en Champions League tiene en él a uno de los referentes para plantarle cara a uno de los grandes favoritos.

PUEDE INTERESARTE Los expertos arbitrales señalan el error al pitar el penalti sobre Mbappé en el Racing-Real Madrid

El Roquetas de Mar ha hablado ante la prensa de lo que significa enfrentarse al gran jefazo de la Bundesliga en este momento de la temporada: "El Bayern es uno de los mejores equipos del mundo con grandísimos jugadores, es un reto muy bonito para ver hasta dónde podemos llegar en esta Champions. Tenemos la suerte de jugar en casa con nuestra gente, aquí a todos los rivales les cuesta sacar puntos. Nosotros somos muy fuertes aquí. Es un partido que todos los jugadores queremos jugar", argumenta.

La conexión de Baena con Grimaldo

Uno de los puntos fuertes del Atlético es la banda izquierda, y el fichaje de Grimaldo encaja a la perfección conforme pasan las semanas a pesar de las dudas iniciales con el lateral. Baena explica por qué funcionan tan bien juntos: "A Grimaldo ya lo conocía de antes de la selección, sabía cómo jugaba, he visto muchos partidos de él en el Leverkusen, nos entendemos muy bien", aclara.

PUEDE INTERESARTE La promesa del Palmeiras a Agustín Giay con el Atlético de Madrid atento a su fichaje

De hecho el jugador de banda aclara que no ha sido fácil para su compañero: "Al principio le costó un poco adaptarse al equipo y a lo que quería el míster, pero lo ha entendido a la perfección, y estamos teniendo muy buena conexión. Tanto yo como con Lookman o con Arnau tenemos una muy buena banda izquierda juegue quien juegue. El año pasado nos hacía un poco de falta, porque por la banda derecha teníamos los automatismos muy bien hechos, y es un gran paso", aclara.

Con el peso de tener que sustituir a Griezmann en espíritu y espacio en el campo en muchas de las cuestiones, Baena ha dado un paso al frente y ahora está "en el momento en el que más feliz, disfruto del día a día, de entrenamientos, de partidos...y al final eso luego se ve en el campo". Una cuestión clave que puede enchufar aún más al grupo de cara al duelo de Champions League.