Las bajas ponen de nuevo el foco en Hjulmand y Simeone le marca el camino en el Atlético

Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 20:34h.

Simeone alabó a Hjulmand, que apunta a titular de nuevo contra el Levante

Simeone aprieta a Arnau Ortiz y Lookman y reflexiona sobre el accidente de Urda: "Esperemos que se solucionen las cosas"

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El Atlético de Madrid viaja este viernes a Valencia para enfrentarse al Levante en el Ciutat este sábado en un encuentro en el que estará finalmente el Cuti Romero, ya recuperado, pero no los dos lesionados Koke Resurrección y Johnny Cardoso. Las bajas de nuevo en el centro del campo abren una nueva oportunidad para que Morten Hjulmand sea titular después de que Simeone le haya felicitado por haberse "involucrado" en su mejora en el equipo colchonero.

En sala de prensa, el Cholo hablaba así sobre cómo veía al futbolista danés: "Trabajando, compitiendo en un lugar con futbolistas que lo hacen muy bien como en este caso Koke, Barrios, Cardoso, sobre todo ellos, más Mendoza y Obed que nos pueden ayudar también en esa misma posición".

"Tiene mucha personalidad Morten, necesitamos su mejor versión. Lo veo involucrado pera seguir mejorando y creciendo y ese es el camino para llegar al lugar donde él y nosotros queremos para darle lo mejor al equipo", reflexionó Diego Pablo Simeone sobre Hjulmand.

Este sábado, el centrocampista nórdico jugará salvo sorpresa de última hora como titular en el centro del campo del Atlético de Madrid ante una visita al Levante que se ha complicado más de lo deseado durante la etapa del Cholo en el banquillo. También estará presente en el Ciutat de València el Cuti Romero aunque podría ser suplente para llegar al 100% físicamente al partido de Champions League del próximo martes en el Metropolitano frente al Bayern de Múnich.

Convocatoria del Atlético de Madrid para visitar al Levante

Porteros: Jan Oblak, Juan Musso, Salvi Esquivel.

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Cuti Romero, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Álex Grimaldo, Jorge Domínguez, Dani Martínez.

Centrocampistas: Morten Hjulmand, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios, Kang In Lee, Álex Baena.

Delanteros: Julián Álvarez, Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Jonathan David, Arnau Ortiz.