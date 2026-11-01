La promesa del Palmeiras a Agustín Giay con el Atlético de Madrid atento a su fichaje

Lucas Gatti 01 NOV 2026 - 09:45h.

Giay podría salir al mercado en enero de 2027

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Agustín Giay empieza a transitar una etapa decisiva de su carrera. Después de consolidarse en Palmeiras y ganar protagonismo en la Selección argentina, el lateral derecho de 22 años tiene la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo en el próximo mercado de pases. En ese escenario, el club brasileño habría asumido el compromiso de evaluar y facilitar su salida en enero de 2027, una promesa que alimenta las expectativas del futbolista y de los equipos que siguen sus pasos como el Atlético de Madrid.

Según pudo averiguar ElDesmarque, la postura de Palmeiras representa un cambio respecto de lo sucedido en el último mercado. La dirigencia del Verdao pretende aprovechar la evolución deportiva del argentino para concretar una transferencia importante. Su contrato se extiende hasta diciembre de 2030 y la institución paulista pretende una cifra cercana a 25 millones de euros ($ 139,2 millones de reales) para desprenderse de sus servicios. La única condición que pretende es que sea luego de la final de la Copa Libertadores, a jugarse el 28 de noviembre entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

En agosto pasado, el Nápoles ya había presentado una propuesta de 13 millones de euros, pedido por el entrenador Massimiliano Allegri, pero fue rechazada. La intención brasileña es esperar una oferta superior y capitalizar la valorización que consiguió el defensor durante 2026.

El panorama internacional de Giay es amplio: el futbolista cuenta con cuatro propuestas, tres procedentes de clubes europeos y una de Arabia Saudita. Sin embargo, su prioridad estaría puesta en continuar su carrera en el Viejo Continente. Atlético de Madrid, Milan y Nápoles aparecen entre las instituciones que realizaron consultas por su situación, aunque el fútbol italiano también asoma como una alternativa concreta para su futuro.

El Atlético de Madrid sigue de cerca las novedades con Agustín Giay

La propuesta del Atlético de Madrid aparece entre las que más seducen por el contexto deportivo y por el interés que Diego Simeone tiene en el defensor argentino. El equipo colchonero volvió a poner sus ojos en un futbolista al que ya había seguido cuando todavía jugaba en San Lorenzo. Hace tres años, Andrea Berta había presentado una oferta cercana a los cinco millones de euros para incorporarlo, pero Palmeiras se adelantó y terminó comprándolo por una cifra aproximada de ocho millones. Ahora, con Giay consolidado y mucho más cotizado, el club madrileño vuelve a evaluar su incorporación.

La salida de Nahuel Molina Lucero a la Roma abrió un espacio en el carril derecho de la defensa rojiblanca y modificó el escenario para una posible llegada del santafesino. Simeone necesita alternativas para esa posición y Giay reúne características que encajan en el perfil que busca: intensidad, despliegue físico, velocidad para recorrer toda la banda y capacidad para proyectarse en ataque sin descuidar sus obligaciones defensivas. El interés del entrenador argentino podría convertirse en un factor importante para avanzar en una negociación, aunque Palmeiras tiene la última palabra y no pretende desprenderse de su futbolista por una cifra inferior a sus expectativas.

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Mientras tanto, el presente de Giay en la Selección argentina también explica el crecimiento de su cotización. Lionel Scaloni lo convocó por primera vez en marzo de 2026 y el lateral fue ganando terreno hasta convertirse en una alternativa importante para el puesto. En la última fecha FIFA fue titular en los tres encuentros disputados por la Albiceleste, incluido el partido de despedida de Lionel Messi. Sus actuaciones le permitieron meterse de lleno en la competencia por el lateral derecho, una posición en la que durante los últimos años se repartieron el protagonismo Molina y Gonzalo Montiel.

El crecimiento del defensor también se refleja en sus números: durante 2026 disputó 47 partidos entre Palmeiras y la Selección argentina, con tres goles y una asistencia. Uno de sus momentos más destacados llegó en el clásico frente a Corinthians, cuando convirtió dos tantos en la victoria por 4-1 y fue una de las grandes figuras del encuentro. Su regularidad en Brasil y el protagonismo que empezó a tener con la camiseta argentina terminaron de instalarlo en el radar de los principales equipos europeos.

Con 22 años, Giay atraviesa un momento que puede marcar un antes y un después en su carrera. Palmeiras pretende hacer valer su inversión, mientras el Atlético de Madrid aparece nuevamente en escena y otros clubes importantes esperan una oportunidad para avanzar. La promesa de una futura venta en enero de 2027 abre una puerta que hasta hace poco parecía difícil de imaginar. El próximo paso podría llevarlo a Europa, con el desafío de consolidarse también como una de las nuevas alternativas de la Selección argentina.