Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 16:14h.

El técnico argentino compareció en sala de prensa

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Levante: un sobresaliente y dos señalados en el Ciutat

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Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación tras la victoria en el Ciutat de València que le coloca en lo más alto de la clasificación. Su Atlético de Madrid cuajó un encuentro muy completo y le permitió igualar el número de victorias en LALIGA EA Sports que ostentaba Luis Aragonés (344). Una tarde de mucha felicidad en lo personal que no desvía su discurso.

Tras elogiar a sus pupilos, el entrenador argentino fue cuestionado por el liderato provisional en la competición doméstica y los retos que están por venir, aunque también habló de nombres propios como el de Luis Aragonés.

Las palabras de Diego Pablo Simeone tras el Levante-Atlético de Madrid

El análisis del partido. "Contento por le trabajo del equipo. El primer tiempo ellos empezaron bien, sabíamos que eran un equipo valiente. Oblak tuvo una atajada importante en los primeros diez y a poco nos fuimos acomodando. El equipo interpretó que podíamos hacerles daño y en el segundo tiempo el equipo hizo un gran partido en el que fue superior. Y después a defender todo lo que ellos realizaron".

Un recado del Cholo por su trabajo durante la semana. "Siempre que marcamos un gol me pone contento, sea como sea, pero el gol siempre supera cualquier situación. Salimos bien de la presión de ellos (en el segundo gol), lo que trabajamos durante la semana... para aquellos que están siempre pendientes detrás del alambrado".

El liderato momentáneo. "Sí pero creo que estamos muy lejos todavía del final de temporada. Seguiremos con nuestro lema que es el partido a partido".

El registro de Luis Aragonés que iguala con la victoria en el Ciutat. "En realidad, siento decir que es un regalo de un montón de futbolistas que han seguido una línea y un trabajo increíble. La siento muy poco propia, la siento de todos. Agradezco todos los días seguir estando en el Atlético de Madrid. Vamos a dar el máximo hasta el último día y no tengo otro pensamiento".