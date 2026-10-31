Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 13:20h.

Estuvo muy cerca de jugar en San Mamés

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Iván Martín es una de las caras nuevas del Racing de Santander en su regreso a LALIGA EA Sports. El mediocentro se ha asentado en el once titular de José Alberto López y es uno de los faros del equipo. Tras tres años en el Girona, donde llegó a disputar la UEFA Champions League, el futbolista bilbaíno optó por jugar en El Sardinero aunque bien pudo hacerlo en San Mamés.

Sobre esta cuestión hablar el jugador racinguista en una entrevista concedida al Diario AS. Allí, Iván Martín reconoce la posibilidad que tuvo de fichar por el Athletic Club, pero explica con sinceridad los motivos de su decisión.

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Los motivos de Iván Martín para rechazar al Athletic Club

Dos razones explican su 'no' al conjunto rojiblanco. El primero, el deportivo; el segundo, lo económico. Iván Martín apostó por el Girona seducido por la Liga de Campeones, pero también por una buena oferta: "Bueno, sí. Hace un par de temporadas, el año que quedamos terceros, sí que es verdad que ahí sí que existe una posibilidad de ir (al Athletic Club), pero al final, nos clasificamos para la Champions. Para mí era un sueño poder jugarla y decidí quedarme en Girona. Al final, la propuesta del Girona era muy buena. Estaba el entrenador que había confiado en mí, me había hecho jugar en Primera y, al final, creo que debía quedarme".

Además, el centrocampista reconoció que durante el pasado verano recibió ofertas del extranjero, pero acabó decantándose por el Racing: "Bueno, al final, no creas tanto. Al final, ya te digo, había alguna oferta, sobre todo del extranjero, pero mi prioridad no es lo económico, es lo deportivo, y aquí la propuesta deportiva era idónea. Estaban los países que están ahora muy de moda, Arabia y demás, y luego Turquía también tenía algo, e Italia, si hubiera esperado, creo que también hubiera salido algo, pero al final también eran habladurías".