Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 20:09h.

Unai Simón insiste en que no se marcharía del Athletic por nada si de él dependiera

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El pasado lunes, Unai Simón fue coronado en Londres como el mejor portero del mundo la pasada temporada en la gala del Balón de Oro con el gran punto a favor del Mundial conquistado con un solo gol encajado en ocho partidos. Un galardón que el meta recibió con la humildad que le caracteriza y que no cambia nada con respecto a su futuro ya que ha insistido en que por nada se iría del Athletic.

El portero zurigorri ha participado en Athletic Talks, el pódcast oficial del club, y ha reiterado en que no se marchará ni aunque llegue un club a pagar su cláusula: "Es que, si viene alguien que pone una cláusula de 150 millones y la paga, es que no, que no me voy a ir tampoco, no quiero irme. Es una manera de dar una muestra a a la afición evidentemente de que no me quiero ir de aquí. Pero creo que la mejor manera de demostrárselo a la afición es siempre en el día a día. Estar aquí, estar disponible o poder jugar el máximo número de partidos posibles".

Unai Simón se pone a disposición del Athletic

Por su parte, Unai sólo se marcharía si es el club el que, en algún momento, decidiera que no cuenta más con él: "Y yo no digo que, aunque haya ganado este premio, que la temporada que viene el Athletic diga 'Unai, no contamos contigo para la temporada que viene'. Pues en ese momento, con todo el dolor de mi corazón, haré las maletas y me iré a otro lado. Pero, mientras el Athletic quiera que yo esté aquí, evidentemente, podrá venir quien quiera que no me voy a mover. No me voy a mover y es lo que intento transmitir siempre".

"Creo que es un mensaje que muchas veces yo, cuando me escucho tan repetitivo, muchas veces digo 'Joe, qué pesado eres Unai'. Mucha gente dirá 'Unai, eres muy pesado, cállate ya'. Pero si que es algo que lo siento de esa manera y a mí es de lo que me vale de verdad, el poder demostrarlo todos los días en San Mamés y en Lezama con mis compañeros", finalizó el Mejor Portero del Mundo de la temporada 25/26.