Ángel Cotán 28 OCT 2026 - 15:16h.

El técnico de Menden habló de la Copa del Rey

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Edin Terzic ha comparecido este miércoles en sala de prensa a modo de previa del próximo duelo copero. El Athletic Club visitará mañana al AE Prat con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey y para este duelo no recuperará a efectivos como Oihan Sancet. Así lo reconoció ante los medios de comunicación el entrenador de los leones, quien también lanzó un importante mensaje a todos los canteranos.

Aprovechando la reciente conquista de Unai Simón en la gala del Balón de Oro, Terzic reflexionó sobre la viabilidad de la Filosofía del Athletic con el ejemplo del Guante de Oro del portero titular rojiblanco. Su mensaje demuestra cómo se ha empapado en tiempo récord de todo lo que rodea a la entidad bilbaína.

Edin Terzic reflexiona sobre el triunfo de Unai Simón

Antes de la citada reflexión con mensaje a los futbolistas canteranos, el entrenador germano del Athletic, al ser cuestionado por la enfermería, actualizó el estado físico de Iñigo Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet: "Galarreta ha empezado hoy a correr y esperamos que pueda estar la semana que viene disponible, pero esto es ser muy optimista. Sancet ha hecho hoy por primera vez el entrenamiento completo. El plan es que vuelva a estar disponible para el domingo".

Fue entonces cuando Edin Terzic mandó un mensaje a todos los cachorros rojiblancos. El técnico de Menden pone de ejemplo a Unai Simón para demostrar que, con la Filosofía del Athletic, también se puede llegar a lo más alto: "Unai ha demostrado que no tienes que salir de este club, o de tu ciudad para ser el mejor del mundo. Y creo que es un magnífico mensaje para todos los chicos y chicas de nuestra ciudad. Puedes ganar el título más importante, ser el mejor, y quedarte en tu club".