Redacción ElDesmarque 27 OCT 2026 - 10:59h.

El guardameta del conjunto vasco recibió las felicitaciones de sus compañeros y trabajadores del club tras conquistar el Trofeo Yashin, con Iribar como uno de los protagonistas de la bienvenida

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BilbaoUnai Simón ha regresado a Lezama con un reconocimiento histórico bajo el brazo. El Athletic Club ha compartido en sus redes sociales un vídeo de la llegada del guardameta después de conquistar el Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro de 2026. Sus compañeros, trabajadores del club y Óscar de Marcos, ahora integrado en el cuerpo técnico de Edin Terzic, han sido algunos de los encargados de felicitarle. Además, la bienvenida ha tenido un protagonista especial: José Ángel Iribar, el gran referente de la portería rojiblanca.

La felicitación de Iribar y Óscar De Marcos a Unai Simón

El vídeo publicado por el Athletic muestra la llegada de Unai Simón a las instalaciones de Lezama después de conquistar el galardón individual más importante de su carrera. Óscar de Marcos, que colgó las botas al finalizar la pasada temporada y ahora forma parte del cuerpo técnico de Terzic, ha sido de los primeros en recibir al portero. Los saludos y las felicitaciones con sus compañeros se suceden hasta llegar a uno de los momentos más significativos de la grabación: el encuentro con Iribar.

El histórico portero del Athletic es uno de los grandes símbolos de la entidad y uno de los referentes a los que ha mirado Unai Simón durante su carrera. El actual guardameta del conjunto vasco ha reconocido en distintas ocasiones la importancia de Iribar en su manera de entender el club y el fútbol y ahora, el vitoriano ha sumado un reconocimiento internacional que refuerza su lugar entre los grandes porteros de la historia reciente del Athletic.

El Trofeo Yashin premia un año histórico para Unai Simón

Unai Simón se impuso a candidatos de primer nivel como Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Gianluigi Donnarumma, David Raya y Joan García. Este premio llega después de un año especialmente destacado con la Selección Española donde el vasco fue una pieza importante en la conquista del Mundial de 2026 y terminó el torneo con el Guante de Oro al mejor guardameta. Además, estableció una marca histórica al enlazar 650 minutos consecutivos sin encajar goles, superando el registro que mantenía el italiano Walter Zenga desde el Mundial de 1990. España solo recibió un tanto en los ocho partidos disputados por el portero durante el campeonato.