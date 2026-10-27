Ángel Cotán 27 OCT 2026 - 10:31h.

El canterano verdiblanco finalizó en el décimo lugar

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El Balón de Oro 2026 se lo llevó Harry Kane por delante de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, aunque muchas personalidades del mundo del fútbol habrían apostado por Fabián Ruiz. Sin la etiqueta mediática de la que gozaban otros candidatos, pero con un sinfín de trofeos en el bolsillo que nadie ha podido mejorar durante el pasado curso.

El centrocampista del PSG finalizó en el décimo escalón y recibió públicamente la sincera felicitación de su querido Real Betis, club formador del campeón del mundo. Sin embargo, y justo antes de conocerse el nombre del ganador, Unai Emery desveló una conversación privada con Roberto Olabe por la que el palaciego habría conquistado la esfera dorada.

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La conversación entre Unai Emery y Olabe por Fabián Ruiz

El entrenador del Aston Villa estuvo acompañado por el citado director deportivo en la gran gala del Balón de Oro. Antes de tomar asiento, Unai Emery atendió a los compañeros de Movistar Plus sobre la alfombra roja. Allí, el exsevillista confesó que durante el trayecto a la ceremonia conversó con el que fuera dirigente de la Real Sociedad sobre las opciones de Fabián Ruiz.

Tanto Emery como Olabe tenían claro que el canterano del Betis merecía tan codiciado galardón: "Lo estaba hablando ahora con Roberto Olabe viniendo... ¿Por qué no Fabián Ruiz? Es un premio que mezcla el talento individual con la trayectoria colectiva, que mezcla lo que haces o ganas con tu club y con tu selección. Para mi por ejemplo Fabián tiene los números individuales y colectivos para ganarlo".

El Balón de Oro confirma un error con los finalistas

La organización del Balón de Oro confirmó que cometió un error al publicar varios artículos de los supuestos finalistas e insistió en que no debe ser considerado como "una indicación de los resultados finales.

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"Los perfiles de algunos nominados han sido publicados por error en internet. Estos artículos estaban preparados para todos los nominados y no deberían de ninguna manera ser considerados como una indicación de los resultados finales", dijo la organización en un comunicado.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane. En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes. Los artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro.