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Zabiri salva de nuevo al Racing y condena al Espanyol y a Manolo González

Yassir Zabiri celebra su gol en el Racing-Espanyol
Yassir Zabiri celebra su gol en el Racing-Espanyol. LALIGA
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El duelo de equipos necesitados en LALIGA EA Sports disputado en El Sardinero ha caído para el Racing de Santander, que ha vencido al Espanyol por 2-1 con Yassir Zabiri de nuevo salvador para los montañeses con un gol en los últimos minutos. Los de José Alberto tuvieron que remontar el gol inicial de Edu Expósito en el equipo visitante con un trallazo de Jeanuel Belocian y el tanto final del marroquí que complican aún más el futuro de Manolo González.

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