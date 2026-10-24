Zabiri salva de nuevo al Racing y condena al Espanyol y a Manolo González

Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 18:12h.

El Racing respira complicando el futuro de Manolo en el Espanyol

José Alberto reconoce el cambio con Sergio Canales y le pone deberes a Pablo García: "No lo veo cómodo"

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El duelo de equipos necesitados en LALIGA EA Sports disputado en El Sardinero ha caído para el Racing de Santander, que ha vencido al Espanyol por 2-1 con Yassir Zabiri de nuevo salvador para los montañeses con un gol en los últimos minutos. Los de José Alberto tuvieron que remontar el gol inicial de Edu Expósito en el equipo visitante con un trallazo de Jeanuel Belocian y el tanto final del marroquí que complican aún más el futuro de Manolo González.