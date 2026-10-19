Las redes reaccionan a la imagen viral de Asier Villalibre al quitarse la sudadera: "No es digno"

Redacción ElDesmarque 19 OCT 2026 - 12:31h.

El delantero, en el foco de las críticas

Jagoba Arrasate devuelve la sonrisa a Osasuna ante un Racing que no carbura lejos de El Sardinero

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Asier Villalibre, en el foco. El carismático delantero partió como suplente en el Osasuna - Racing de Santander que estuvo marcado por el regreso de Jagoba Arrasate al banquillo rojillo. El atacante saltó al terreno de juego navarro a falta de diez minutos para el final, pero la imagen más llamativa la protagonizó en la banda.

Mientras se quitaba la sudadera para prepararse, la forma física del delantero racinguista ha sido criticada. Muchos aficionados entienden que debería mejorar su físico para jugar en LALIGA EA Sports, mientras otros simplemente ven una imagen que no hace justicia en televisión.

Las redes reaccionan a la imagen viral de Asier Villalibre

Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden apreciarse en redes sociales:

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La crónica de la derrota del Racing en El Sadar

Osasuna se impuso al Racing de Santander (2-0) con goles de Budimir y Osambela, en un encuentro marcado por su intensidad ofensiva, sus numerosas ocasiones y una solidez defensiva que permitió a los de Jagoba Arrasate romper una racha de cinco jornadas sin ganar y mantener la portería a cero. Osasuna salió con todo, dejando ver las señas de identidad que pidió Arrasate en la víspera. La verticalidad, agresividad y presión a punto estuvieron de derribar los cimientos del equipo cántabro, ya que en el minuto 4 Dubasin marcó tras saque de córner, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego.

El árbitro volvió a llevarse el silbato a la boca al ver cómo Belocian cometió penalti sobre Ante Budimir y el propio jugador croata puso al equipo navarro con ventaja desde los once metros, alcanzando las 8 dianas en 9 jornadas de Liga.

Los de José Alberto estaban completamente noqueados, superados por un huracán rojillo. En el minuto 33, Dubasin vio nuevamente cómo se le anuló un gol por fuera de juego. Dubasin, gran protagonista de la primera mitad, se quedó con la miel en los labios poco después cuando Agirrezabala sacó su disparo sobre la línea. El Racing recuperó el control en los minutos finales del primer acto, pero no llegó el empate.

Impresionante volea de Rubén García desde fuera del área nada más saltar al césped. Minutos después, Budimir estrelló un disparo en el exterior de la red tras una rápida contra local. En el minuto 63 llegó el tercer disparo en menos de un minuto del Racing. Muchísimos disparos por parte de ambos equipos, algo que habla de la fragilidad defensiva de Osasuna y Racing, los dos conjuntos más goleados de la categoría.

Pablo García saltó al campo en el minuto 69 en busca del gol y una espectacular cabalgada de Arguibide por la banda derecha, con mucho espacio por delante, acabó con un potente remate y posterior parada de Agirrrezabala, antes de que Osambela recogiese el rechace para firmar el 2-0 con la zurda.

El regreso de Arrasate a Osasuna dejó brotes muy verdes para el equipo navarro, que volvió a la senda del triunfo tras 5 jornadas sin ganar, además de cerrar el choque sin goles en contra, algo que no lograba desde el 31 de agosto ante el Getafe.