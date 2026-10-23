Joaquín Anduro 23 OCT 2026 - 18:26h.

José Alberto señala cómo sacar lo mejor de Sergio Canales y Pablo García

Pablo García toma galones y estalla contra el rendimiento de la plantilla: "Tenemos que mirarnos el ombligo"

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El Racing de Santander se mide este sábado al Espanyol en su encuentro de la jornada 10 de LALIGA EA Sports con las urgencias apremiando a los cántabros tras los últimos malos resultados a pesar del potencial ofensivo de los de José Alberto López. El técnico ha reconocido que aún tienen bastante que mejorar con el ejemplo de dos ex del Real Betis como Sergio Canales sobre el que ha explicado su posición ideal y un Pablo García al que aún le pide mejoría para adaptarse al equipo.

En sala de prensa, el asturiano respondía así a un periodista que veía a Canales, en teoría, jugando más en la base en Rayados de Monterrey y más adelantado en el equipo montañés: "¿Estás seguro que viste muchos partidos de Sergio? Sergio, en Rayados, prácticamente lo puede decir él, lo ha dicho él públicamente, que básicamente donde ha jugado más partidos ha sido de extremo derecho. Entonces, donde más cómodo se encontraba es precisamente en esa posición. Y en el Betis no jugaba en la base, en el Betis jugaba 4-1-4-1, de volante, más en la media punta que en la base. Sergio yo creo que nunca ha jugado en la base. Ha jugado quizás de 8 en alguna ocasión, en un doble pivote, pero ha sido un jugador más ofensivo que en posiciones cercanas a lo que es el inicio del juego. Ha sido más un finalizador que un iniciador, por decirlo de alguna manera".

"Creo que es un jugador, como siempre he dicho, que es muy importante para nosotros, para el equipo, y que aquí la responsabilidad de todo lo que sucede es del equipo y del grupo, no hay ninguna responsabilidad individual. Por eso entiendo vuestras preguntas, que me preguntéis por Andrés, que me preguntéis por Sergio, que me preguntéis por cualquier jugador, pero aquí lo importante es que el equipo crezca, que el equipo vaya a más y que el equipo vaya creciendo y vaya a más va a hacer que las individualidades se encuentren muchísimo mejor", pidió José Alberto.

José Alberto le busca encaje a Pablo García en el Racing

También habló el técnico sobre la adaptación de Pablo García a su llegada a El Sardinero y si podría jugar junto a Andrés Martín, Íñigo Vicente y Zabiri: "Lo veo completamente factible y, además, me suena muy bien. Pablo puede jugar en cualquier posición de ataque que esté cerca del gol. Pablo, si está cerca de área rival, sabemos que es un jugador que puede marcar la diferencia en cualquier momento. No lo veo cómodo, es cierto que hasta ahora no lo veo cómodo, lo veo adaptándose".

"Creo que todavía no conoce al 100% la idea o, por lo menos, no está fino en muchas situaciones, pero creo que cada día está un poquito mejor y lo voy viendo mejor. Lo conozco más, él nos conoce mejor también lo que pedimos, va conociendo a sus compañeros y, para nuestro juego, ya conocéis un poco que son importantes las relaciones entre compañeros, entre jugadores y por eso necesitan tiempo para poder lucir", finalizó José Alberto.