Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 21:36h.

José Alberto se deshace en elogios hacia Íñigo Vicente y sus delanteros

Iñigo Vicente encumbra a Peio Canales y le augura un gran futuro en el Athletic: "No he visto una cosa igual"

Compartir







El Racing de Santander regresa a la acción este domingo con la visita a Osasuna en la jornada 9 de LALIGA EA Sports con el reestreno de Jagoba Arrasate en el equipo navarro ante su amigo José Alberto. Así lo ha reconocido el técnico del conjunto cántabro en sala de prensa además de destacar el trabajo en el área de Asier Villalibre como uno "de los mejores de Primera" y el nivel en general de Íñigo Vicente como uno de los mejores jugadores de la categoría.

Sobre el centrocampista, el técnico asturiano le considera entre los mejores futbolistas de toda la Primera División por mucho que los rivales ya intenten frenarle: "Es que Vicente es uno de los mejores jugadores de LALIGA y lo va a demostrar y lo está demostrando. Entonces, a partir de ahí, es muy fácil entrenar a grandes jugadores como es él. Es un jugador invisible; aunque tenga un marcaje individual, va a aparecer en zonas difíciles para los rivales, va a saber deshacerse de las marcas, va a saber ponerse solo y va a saber asistir porque lo lleva en la sangre".

PUEDE INTERESARTE El Comité de Apelación rechaza el recurso del Real Madrid por Vinícius Jr

"Creo que ha dado un paso adelante en muchísimas cosas de la temporada anterior a esta. Yo cada día lo veo mejor, cada día lo veo evolucionar, lo he visto evolucionar durante nuestro tiempo juntos aquí, lo he visto evolucionar una barbaridad. Y nuestra única obsesión es intentar hacer que el equipo siga mejorando, que los jugadores a nivel individual sigan mejorando y, como digo, es un placer y un gustazo poder disfrutar de él cada día", explicó José Alberto.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA EA SPORTS tras la jornada 8: el vagón de Europa se define y el descenso se calienta

José Alberto y el nivel de los delanteros del Racing

Preguntado por si Zabiri estaba demasiado solo en la delantera racinguista, el entrenador del cuadro montañés elogió a los suplentes, destacando sus palabras sobre Villalibre: "Al final, para pedir y para exigir, hay que verlos competir. Yo creo que el día a día de todo el mundo es bastante bueno o bueno, y lo que tenemos es que es difícil con un jugador como Yassir, que está teniendo unos números impresionantes, que está dando un rendimiento para el equipo, no solamente en forma de goles, sino en forma de juego, presión, de estar muchas veces muy bien situado y ubicado... Nos está dando muchísimo. Es difícil, por los pocos minutos que están teniendo los demás, valorarles, y creo que por mi parte también sería injusto hacerlo. Pero sí que creo que tenemos delanteros que son de diferentes perfiles. Villalibre, para mí, es uno de los mejores delanteros centro de la categoría en el área. No hablo de Segunda División, hablo de Primera División, que es donde estamos. Para mí es uno de los mejores en el área. El otro día el partido va a que estamos generando situaciones de área, pensamos en él para intentar marcar la diferencia y hacer el gol que nos diese la victoria. Fue una pena porque creo que tuvimos dos o tres situaciones que, si hubiéramos elegido bien ese último pase, lo habríamos podido encontrar y ahí él es de los mejores para mí".

"Para situaciones de presión, de desmarque, tenemos a Giorgi. En situaciones de talento, donde necesitemos talento, tenemos a Arana. Pablo también puede jugar de 9, que es otro jugador de talento, de finalizar, como vimos también en la finalización que hace el último día, que es un paradón de Dimitrievski impresionante. Bueno, creo que tenemos muchas alternativas y tenemos que ir jugando con alternativas en función de lo que nos pida el partido y de dónde esté, en qué momento estemos del partido: en el resultado donde estemos, si estamos más en bloque bajo, si estamos generando más y jugando más cerca de área rival. Bueno, un poco en función de eso, pues vamos eligiendo, pero estoy contento con todos", finalizó José Alberto López.