Agustín Giay vuelve a la órbita del Atlético de Madrid y su fichaje ya tiene precio

Lucas Gatti 12 OCT 2026 - 17:36h.

Palmeiras, dispuesto a negociar la salida del lateral

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Agustín Giay podría haber llegado al Atlético de Madrid mucho antes de convertirse en una de las alternativas de Lionel Scaloni para el lateral derecho de la Selección Argentina. El club rojiblanco lo había identificado como una apuesta de futuro hace tres años, cuando buscaba una opción para acompañar y, a largo plazo, relevar a Nahuel Molina. La operación no prosperó: Andrea Berta, entonces responsable deportivo del Atleti, presentó una oferta cercana a los 5 millones de euros, pero Palmeiras de Brasil terminó ganando la puja con una propuesta de 8 millones.

La diferencia económica resultó decisiva. Giay todavía era una promesa de San Lorenzo, aunque su recorrido en las selecciones juveniles argentinas y su proyección como lateral derecho ya habían llamado la atención en Europa.

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Palmeiras lo incorporó en 2024 y le ofreció un contexto competitivo para continuar su desarrollo. Desde entonces, Giay fue ganando espacio en el equipo paulista y elevó su cotización. El Napoli llegó a presentar una oferta de 13 millones de euros en agosto de 2026, pero el club brasileño la rechazó al considerar que el argentino es una pieza importante de su estructura deportiva. El Milan también había sido vinculado con el jugador en mercados anteriores.

Agustín Giay vuelve a la órbita del Atlético de Madrid

El paso del tiempo vuelve a poner en perspectiva aquella decisión del Atlético. La salida de Nahuel Molina, que dejó el club madrileño para continuar su carrera en la Roma, abre un escenario distinto en el carril derecho rojiblanco. No significa que la llegada de Giay esté encaminada ni que exista una negociación confirmada, pero sí devuelve actualidad a un nombre que la dirección deportiva ya había seguido cuando todavía jugaba en el fútbol argentino.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el Palmeiras tasó su salida entre 20 y 25 millones de dólares para el próximo mercado de fichajes. El club que pretenda quedarse con el defensor argentino deberá pagar esa cifra. Además del cuadro colchonero, otros clubes importantes siguen sus pasos, entre ellos, el Manchester United, el Milan y Napoli. El interés de esas instituciones confirma que el defensor está en el radar internacional para pegar el salto a Europa.

En el Atlético, la búsqueda de alternativas para esa posición también está atravesada por la versatilidad de Marcos Llorente, más que afianzado en el lateral. En ese contexto, Giay representa un perfil de presente y proyección: tiene 22 años, experiencia en un equipo acostumbrado a competir por títulos y margen para seguir creciendo. La incógnita es si el club volverá a avanzar por él, ya que Palmeiras está dispuesto a negociar hoy, después de haber rechazado propuestas importantes.

Su evolución también se explica por lo que empezó a construir con la Selección Argentina. Giay fue capitán de los combinados juveniles y recibió su primera convocatoria a la Mayor en marzo de 2026, cuando Lionel Scaloni lo llamó para los amistosos ante Mauritania y Zambia por la lesión de Gonzalo Montiel. En el tramo posterior al Mundial, con la Albiceleste iniciando una etapa de renovación, el lateral volvió a ser considerado y fue titular ante Bolivia, en Córdoba, el 30 de septiembre, contra Burkina Faso y Benin en el Monumental, jugando como titular en la despedida de Leo Messi.

La ausencia de Molina en la última convocatoria por sanción, y la necesidad de probar variantes aceleraron la oportunidad para el futbolista de Palmeiras. Giay respondió con minutos y protagonismo en una posición que atraviesa una transición generacional. Su presencia en el seleccionado no lo convierte automáticamente en dueño del puesto, pero sí lo instala en la conversación de cara al nuevo ciclo y al camino hacia el Mundial de 2030. Hoy, si la Internacional Argentina debiera jugar un partido oficial, Giay arrancaría como titular por encima de Molina Lucero y Gonzalo Montiel.

Así, el interés del Atlético tiene dos lecturas. La primera remite a una oportunidad que se frustró por una diferencia de 3 millones de euros cuando Giay recién comenzaba a destacarse en San Lorenzo. La segunda mira hacia adelante: con Molina ya fuera del club, un lateral argentino en crecimiento y varios equipos europeos atentos a su situación, el nombre que Berta puso sobre la mesa hace tres años vuelve a tener sentido en el mercado. Esta vez, sin embargo, Palmeiras tiene más argumentos deportivos y económicos para exigir una cifra superior.